Nach Tour der Hoffnung: 25 000 Euro für Kinderonkologie Gießen

Spendenübergabe der "Tour der Hoffnung" 2020 mit den beiden sportlichen Leitern Karsten Koch und Dr. Matthias Rinn an Prof. Dieter Körholz im Beisein von Thomas Langner, Petra Behle und Gerhard Becker (von links).

GIESSEN - "Das ist ja ein tolles Ergebnis", freute sich Prof. Dieter Körholz. Der Leiter der Station Peiper der Gießener Kinderklinik konnte einen Spendenscheck über 486 000 Euro stellvertretend für insgesamt 23 begünstigte Kliniken und Vereine im gesamten Bundesgebiet entgegennehmen. Der stolze Betrag kam bei der diesjährigen "Tour der Hoffnung" zusammen. Alle bedachten Institutionen eint, dass sie sich im Kampf gegen den Kinderkrebs engagieren. 25 000 Euro erhält die Kinderonkologie der Gießener Kinderklinik.

Körholz unterstrich in seinen Dankesworten, wie wichtig eine solche Unterstützung gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist. Diese veranlasste die Tour-Verantwortlichen mit Schirmherrin Petra Behle, Organisationsleiter Gerhard Becker und den beiden sportlichen Leitern Dr. Matthias Rinn und Karsten Koch an der Spitze, auch dazu, schweren Herzens die in diesem Jahr geplante 37. Tour der Hoffnung in Franken abzusagen. Am heutigen Samstag vor dem ersten Advent wäre das Rathaus Schauplatz der traditionellen Spendenübergabe gewesen. Obwohl keine Benefiztour durchgeführt werden konnte, gab es doch im August einen "kleinen Prolog" über 45 Kilometer und acht Stopps in einer Rundfahrt von Gießen über Heuchelheim, Launsbach, Ruttershausen nach Lollar und wieder zurück.

Auf der Homepage hatte die Tourleitung zuvor veröffentlicht: "Natürlich trifft unsere Absage vor allem die Begünstigten, die sich teils über viele Jahre auf uns verlassen konnten. Die Kinder und deren Familien, die vor deutlich größeren Herausforderungen stehen, als vor Corona. Wer sich also trotz der aktuellen Krise in der Lage sieht, eine Spende zu machen, der würde damit einen wichtigen Beitrag leisten, dass zumindest ein Teil unserer Begünstigten unterstützt werden könnte. In diesem Jahr doppelt so wertvoll wie sonst. Wir atmen nun alle tief durch, nehmen die Herausforderung an und werden den Blick schnellstens nach vorne richten."

Langjährige Unterstützer, Unternehmen, Firmen, Institutionen und Privatpersonen der "Tour der Hoffnung" waren diesem Aufruf gerne gefolgt und sorgten dafür, dass nun die insgesamt 486 000 Euro an Spendengeldern übergeben werden konnten. Eines der Ziele des kleinen Prologs war Delta Bike in Wettenberg. und hier empfing Geschäftsführer Thomas Langner die Tour-Verantwortlichen zur symbolischen Spendenübergabe.

"In Coronazeiten ist an eine persönliche Übergabe der Schecks nicht zu denken, weshalb wir uns für diese Lösung entschieden haben. Ein besonderer Dank gilt allen Spendern, die uns auch in diesem Jahr unterstützt haben, und wir hoffen, die Tour der Hoffnung vom 18. bis 22. August 2021 in Franken rollen zu lassen, sofern es Corona ermöglicht", so Organisationsleiter Gerhard Becker.