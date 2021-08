Nach Unfall in Gießen: 70-Jähriger schwer verletzt

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-RÖDGEN - Giessen-Rödgen (jmo). Bei einem Unfall zwischen Gießen und Rödgen ist am Sonntagabend ein 70 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben verlor der Gießener aus noch ungeklärter Ursache gegen 18.25 Uhr in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und krachte ungebremst gegen einen Baum. Der 70-Jährige wurde in dem Skoda Octavia eingeklemmt, war aber ansprechbar und konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Gießener Uniklinik, wo er stationär aufgenommen werden musste. Weitere Fahrzeuge waren nach aktuellen Erkenntnissen nicht am Unfallgeschehen beteiligt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 5500 Euro. Insgesamt 20 Kräfte der Gießener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Rödgen waren im Einsatz, sicherten die Unfallstelle und halfen bei der Bergung.