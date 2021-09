Nach versuchter Vergewaltigung in Gießen Haftstrafe gefordert

Justitias Arbeitsplatz: Das Urteil gegen den 33-jährigen Verwaltungsangestellten soll am Montag von der Siebten Strafkammer verkündet werden. Symbolfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bei den anderen Mitarbeitern war der junge Mann offenbar beliebt. "Er hat öfter gelacht und war stets freundlich", schildert sein Kollege. Und fügt hinzu: "Ich habe ihn als lieben und angenehmen Menschen kennengelernt." Es sei ein gutes Miteinander in der Verwaltung des gemeinsamen Arbeitgebers gewesen. "Von seiner Art war er immer höflich und gelassen, wenn auch nicht ganz so selbstbewusst." Das aber hat der 25-Jährige angesichts so manchen auftrumpfenden Schwätzers auf den Fluren der verschiedenen Abteilungen als "eher positiv" bewertet.

Doch gerade dieser nette Kerl wollte unbedingt "den Geschlechtsverkehr mit einer Kollegin erzwingen". Unter einem Vorwand lockte er die blonde Frau am 18. Juli 2019 in den kleinen Archivraum im Keller. Dort hatte er bereits zwei Messer, eine verblüffend echt aussehende Plastikpistole und Paketband deponiert. Auch Kondome lagen griffbereit. Den perfiden Plan konnte er letztlich nicht realisieren, weil sich die 57-Jährige mit allen Kräften zur Wehr setzte und sich ihm noch entwinden konnte. Aus Wut darüber, die erhoffte "Ekstase" nun doch nicht zu erleben, schlug ihr der Angreifer mit dem Schaft der Spielzeugpistole heftig auf den Kopf und brachte ihr eine blutende Wunde bei. All das hat der 33-Jährige vor dem Gießener Landgericht unverhohlen eingeräumt - auch, dass er einige Wochen zuvor auf der Toilette eine Kamera installiert hatte, um die Kollegin entblößt zu filmen. Nach Überzeugung von Staatsanwältin Ella Schmidtmer hat sich der Angeklagte damit der versuchten Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall, der gefährlichen Körperverletzung sowie der Verletzung des "höchstpersönlichen Lebensbereichs" seines Opfers schuldig gemacht. Dafür beantragt sie vor der Siebten Strafkammer eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Verteidiger Carsten Marx vermag lediglich einen nach juristischer Definition minderschweren Fall der besonders schweren Vergewaltigung zu erkennen und plädiert insgesamt auf eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Minderwertigkeitskomplexe

Es scheint beinahe so, als habe sich das ganze Leben des verschüchtert und gehemmt wirkenden Mannes auf dieses fatale Ereignis zubewegt. Eine schier erdrückende Gemengelage an Demütigungen und Überforderungen, Hänseleien und Rückschlägen beschreibt der psychiatrische Gutachter Dr. Rolf Speier. Eine Fehlbildung im Gesicht des 33-Jährigen gab schon den Mitschülern reichlich Anlass für Schmähungen. "Das war für ihn sehr schlimm und ist geradezu der Schlüssel." Der Traum vom Abitur zerplatzt angeblich an einer Note. Erst drei Jahre nach Realschule und kaufmännischer Schule fand er einen Ausbildungsplatz. Viele Überstunden und - aus seiner Sicht - mangelnde Wertschätzung seiner Chefs setzten ihm aber beachtlich zu. "Er hat von klein auf unter Minderwertigkeitskomplexen gelitten und sich als Krüppel gefühlt, der nichts gelte." Es sind verschiedene Nadelstiche, die erst im Zusammenspiel eine zerstörerische Wucht entfachten und zu einer schweren Persönlichkeitsfehlentwicklung führten. Hinzu kommt die enge Bindung an Eltern und Schwester, mit denen der Verwaltungsangestellte eine "Schicksalsgemeinschaft" bildete. Kontakte nach außen seien sehr begrenzt gewesen, nach Ende der Schulzeit auch die wenigen Bekannten weggezogen oder in andere Cliquen abgewandert.

Auf den Hinweis seines Abteilungsleiters, dass es Beschwerden über seinen Körpergeruch gebe, habe er mit übertriebenem Reinigungstrieb reagiert - bis Ekzeme an den Händen entstanden. Eine Beziehung zu einer Frau hat der Angeklagte wohl noch nie geknüpft, der erste Anlauf mit einer Mitauszubildenden war 2012 gescheitert. "Dieses Misserfolgserlebnis hat sich ihm eingestanzt."

Nachdem er in eine Dienstwohnung ziehen konnte, habe er den Feierabend allein mit Videospielen vor dem Computer verbracht. Auch Pornos hat er konsumiert und den Druck von außen "mit hochfrequenter Selbstbefriedigung" abgebaut. Einige Wochen vor der Tat wurde seine Schwester mit der Diagnose Kieferkrebs ins Krankenhaus eingeliefert, seine Mutter war aus dem Landkreis zu ihm nach Gießen gezogen. Damit hat sich laut Speier die Situation "dramatisch zugespitzt". Die Möglichkeit, Entlastung zu schaffen, sei weggefallen. Obendrein war die Kamera in der Toilette seines Arbeitsplatzes entdeckt worden, und der 33-Jährige befürchtete, jeden Moment von der Polizei festgenommen zu werden. "Er hat alles mit sich selbst ausgemacht und befand sich wie in einer Röhre, als er den Tatentschluss traf", fasst der erfahrene Gutachter zusammen.

In die ältere Kollegin war er schon länger verliebt und hoffte, sie mit den Waffen gefügig zu machen. "Er wollte mit einem Knall abtreten." Also alles auf einmal bekommen, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Diese erschreckende Gewalt, mit der er die 57-Jährige attackierte, "wirkt fast persönlichkeitsfremd, wird aber verständlich, wenn man seine Geschichte kennt". Der Psychiater bescheinigt dem Angeklagten eine verminderte Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt und bewertet die Gefahr der Wiederholung eines derartigen Übergriffs als äußerst gering.

Konsternierter Beamter

Der junge Mann hatte unmittelbar nach der Tat selbst die Polizei informiert und einem völlig konsternierten Beamten am Notruftelefon das Verbrechen gestanden. Nach einem stationären Aufenthalt in der Psychiatrie absolviert er inzwischen eine ambulante Therapie. "Ich versuche, mich in die richtige Richtung zu lenken", so sein "letztes Wort". Das Urteil soll am Montag verkündet werden. Unklar bleibt vor den Plädoyers allerdings der Hinweis der Vorsitzenden Dr. Kathrin Exler, dass für die zweite Tat - also die angeklagte versuchte Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall - auch eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung infrage komme. Denn von einem strafbefreienden Rücktritt von diesem hinterhältigen Versuch geht noch nicht einmal sein Verteidiger aus.