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Mittwoch, 24.06.2020 - 07:00
4 min

Nach "Woolrec"-Ermittlungen in Gießen: JLU-Doktorandin von Professor erpresst?

"Brisantes Verfahren" in Gießen: Ein Professor der JLU steht erneut vor Gericht. Er soll versucht haben, eine Doktorandin zur Verschwiegenheit zu nötigen.

Von Jasmin Mosel
Nach der Abtrennung des Verfahrens wird der Vorwurf der versuchten Nötigung nun am Amtsgericht verhandelt. Symbolfoto: Mosel

Nach der Abtrennung des Verfahrens wird der Vorwurf der versuchten Nötigung nun am Amtsgericht verhandelt. Symbolfoto: Mosel

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