Nachfolge für "Hussel" in Gießen: Es wird wieder schokoladig

Die schokoladenfreie Zeit im Seltersweg 15 ist bald vorbei. Nachdem "Hussel" aufgrund einer Insolvenz den Süßwarenladen in Gießens Fußgängerzone aufgegeben hatte, möchte nun "Art of Chocolate" in diese Lücke vorstoßen.

Von Benjamin Lemper