Nachhaltige Chemie in Studium und Lehre

GIESSEN - Nachhaltigkeit als eines der zentralen Zukunftsthemen der Gesellschaft hat an der Justus-Liebig-Universität (JLU) einen hohen Stellenwert. "Dies gilt für Forschung, Lehre und Transfer, erstreckt sich darüber hinaus aber auch auf die Bereiche Betrieb und Governance. Ein gutes Beispiel dafür, wie das Thema in Studium und Lehre verstärkt zum Tragen kommt, bietet das Fachgebiet Chemie", teilt die JLU in einer Presseerklärung mit. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden in der Lehre künftig einen neuen Schwerpunkt "nachhaltige Chemie" setzen und dazu Module für ihre Studierenden entwickeln. Das Angebot wird mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus Padua (Italien) konzipiert, der wichtigsten Partneruniversität der Gießener Chemie. Seit 2018 bieten JLU und Universität Padua ein "Double-Degree"-Programm im Master an.

Im Sommersemester wurde mit einem Wahlpflichtangebot zum Thema "Sustainability and circular economy: the role of chemistry" bereits ein erstes Angebot zum Thema "Nachhaltigkeit" für Studierende des Fachbereichs gemacht. Es wurde von Prof. Silvia Gross, Gastdozentin aus Padua, und Prof. Bernd Smarsly, Physikalisch-Chemisches Institut der JLU, betreut und von den Studierenden sehr gut angenommen. Ein weiterer Ausbau sei beabsichtigt.

"Wir möchten die Chemie-Studierenden für das Thema Nachhaltigkeit begeistern und wissenschaftliche Zusammenhänge aufzeigen. Zudem halten wir Kompetenzen im Bereich der nachhaltigen Chemie für wesentlich, damit unsere Absolventinnen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft erfolgreich sein können", sagt Prof. Richard Göttlich, Studiendekan des Fachbereichs Biologie und Chemie. "Mit den Maßnahmen passen wir unsere Studiengänge an die Herausforderungen der Zukunft an."

Eine nachhaltige Zukunft werde es ohne Chemie nicht geben. Auch bedeutende nationale und internationale Projekte wie der "Green Deal" oder die "klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft" erforderten innovative nachhaltige Ansätze. Vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen seien das Konzept einer Kreislaufwirtschaft - und damit Recycling - sowie die Verwendung nachwachsender Rohstoffe zentrale Bestandteile der Überlegungen, "wie wir künftig nachhaltig leben können beziehungsweise leben wollen". Im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft spiele die Chemie eine zentrale Rolle, denn sowohl für eine Kreislaufwirtschaft als auch für den Einsatz nachwachsender Rohstoffe oder eine nachhaltige Energie- und Wasserwirtschaft müssten neue chemische Prozesse entwickelt oder existierende Prozesse angepasst werden.

"Im Verhältnis zu den enormen Herausforderungen an die chemische Forschung spielt das Thema ,nachhaltige Chemie' in der akademischen Lehre - und damit in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses - eine noch zu geringe Rolle. Auch im Wahlpflichtbereich als Ergänzung zu den Curricula sind an den meisten Standorten für Studierende der Chemie keine oder wenige Angebote vorhanden", sagt Richard Göttlich. Daher wollen die Chemikerinnen und Chemiker an der JLU mit ihrem neuen Schwerpunkt diese Lücke schließen.

Unterstützt wird die Maßnahme durch den Fonds der Chemischen Industrie (FCI), der auch die Entwicklung eines Praktikums zu "Sustainable Chemistry" unterstützt. Dadurch könnten neue Versuche zum Thema Nachhaltigkeit entwickelt werden, die den Energie- und Ressourcenbedarf - beispielsweise den Wasserverbrauch - beleuchten. Die Studierenden sollen anhand zahlreicher praktischer Beispiele erfahren, was für eine nachhaltige Synthesechemie erforderlich ist.