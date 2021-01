"Nachhaltige Mobilität" in Gießen: Mehr Beteiligung gefordert

Mobilität in der Stadt: Das Verkehrsdezernat soll Beteiligung ermöglichen, fordert die Agenda-Gruppe. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Ob Bürgermeister Peter Neidel der nächsten Einladung für den 23. Februar folgen wird?" Die letzte Einladung habe er ausgeschlagen, so Klaus Hass, der das 17. Gruppentreffen der Agenda-Gruppe "Nachhaltige Mobilität" leitete. Michael Bassemir vom städtischen Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21 hatte es im virtuellen Raum organisiert.

Unverhohlene Kritik wurde bezüglich der nicht vorhandenen Beteiligung der Agenda-Gruppe am Verkehrsentwicklungsplan (VEP) sowie dem Nahverkehrsplan (NVP) geübt. Hass meinte resigniert: "Eine Teilnahme von uns am Planungsprozess des VEP hat bisher nicht stattgefunden. Das gilt auch für den NVP." Thomas Kirchhof, Vorsitzender des BID Marktquartier, stieß ins gleiche Horn: "Nach einem anfänglichen Gespräch waren wir danach Null-Komma-Null beteiligt, obwohl zugesichert war, in Kontakt zu bleiben." Hass fordert, dass zumindest regelmäßig Bericht erstattet werden sollte. "Was ist zum Beispiel bei den 750 Eingaben herausgekommen?", möchte er gern wissen. Und deshalb soll Verkehrsdezernent Peter Neidel zusammen mit einer Verwaltungskraft zur nächsten Zusammenkunft am 23. Februar eingeladen werden. Vom Dortmunder Planungsbüro "sollte auch jemand dabei sein, der das vorstellt", ergänzte Dr. Volkhard Nobis.

Beim Auftrag der Agenda-Gruppe, Chancen und Leitbild für Gießen auszuloten, war man auf die BIDs zugegangen, um eine mögliche Zusammenarbeit zu eruieren. Dabei sei als Chance für die Stadt erkannt worden, das Themenfeld Umwelt und Klima stärker zu besetzen. Die Absicht sei entstanden, einen Umwelt- und Klima-Campus zu errichten. Allerlei Kontakte hierzu seien aufgenommen worden; so auch zu den Hochschulen, Industrie- und Handelskammer (IHK), Stadtwerke (SWG) und dem Regionalmanagement Mittelhessen. Hass: "Im Austausch mit anderen erfährt man vieles, was den Blickwinkel erweitert." Die auf der Tagesordnung stehende geplante Gründung eines Vereins mit dem Namen "Klima-Campus" wurde zurückgestellt.

Im neugegründeten Klimabeirat der Stadt vertreten sind mit Hass und Nobis auch zwei Vertreter der lokalen Agenda-Gruppen, die den zugewiesenen einen Sitz in der Gruppe Mobilität abwechselnd besetzen. Den vier Klimagruppen Konsum, Mobilität, Energie sowie Bauen und Sanieren gehörten die vier hauptamtlichen Magistratsmitglieder, je ein Vertreter der sieben Fraktionen im Stadtparlament sowie verschiedene städtische Institutionen an.

In den virtuellen Raum gestellt wurde die Frage, ob es sinnvoll sei, neben dem neugegründeten Klimabeirat die Agenda-Gruppe "Nachhaltige Mobilität" weiterzuführen. Für den Klimabeirat spreche, dass bei Beschlüssen entgegen den Agenda-Gruppen und dem übergeordnetem Agenda-Rat Einstimmigkeit nicht notwendig sei, sondern die einfache Mehrheit genüge. Dies mache einiges leichter. Allerdings sei es "unglücklich", so Hass, "dass der Magistrat es in der Hand hat, was er zulässt. Wir wollen uns trotzdem beteiligen und werden sehen, ob das sinnvoll ist oder nicht." Die Agenda-Gruppe treffe sich wesentlich öfter; monatlich statt nur quartalsmäßig. Im Vergleich zum Klimabeirat könnte sie mehr organisieren - wie Infostände und Vorträge beispielsweise. Bassemir informierte, dass es zudem ein Budget der Stadt für derartige Aktivitäten gebe.

Nach dem Austausch all dieser Argumente herrschte Konsens, die bestehende Agenda-Gruppe weiterhin zu erhalten. Bei thematischen Überschneidungen mit dem Klimabeirat soll sich abgestimmt werden.

Bei dem seit Längerem auf den jeweiligen Tagesordnungen mitgeschleppten Punkt "Fragen an die Kommunalpolitik" war man sich einig, diesen bis nach den Kommunalwahlen am 14. März zurückzustellen. Ins Auge gefasst wurde, die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im Herbst mit einem Fragenkatalog zu ihrer Einstellung zur nachhaltigen Mobilität zu konfrontieren.