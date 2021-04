Nachhaltige Mobilität in Gießen: Umsteigen auf Rad, Bus und Bahn

Ein Modell auch für Gießen? "Jelbi", die Verkehrs-App der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) für Berlin. Screenshots: Schäfer

GIESSEN - Der größte Feind der Verkehrswende scheint die Gewohnheit zu sein. Das Sprichwort über den "Mensch als ein Gewohnheitstier" gilt offensichtlich auch hier. Die Gewohnheit bei der Verkehrsnutzung hat mehr Auswirkungen als zusammengenommen alle anderen Gründe wie Ökologie, Kosten, Fitness und Fahrzeit. Belegt wurde dies erneut bei der Agenda-Gruppe Nachhaltige Mobilität, die zu ihrer Online-Sitzung - moderiert von Klaus Hass - einen ausgewiesenen Fachmann für einen Vortrag eingeladen hatte: Walter Bien, Leiter der Bereiche Verkehrsverbund, Marketing und Vertrieb der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft. Hier verantwortete er die Einführung eines Fahrradverleihsystems/Bike-Sharing, des Carsharings mit Elektrofahrzeugen, des Schülertickets Hessen, des Jobtickets für Landesbedienstete in Hessen sowie des letztjährig aufgerufenen Seniorentickets Hessen.

In den Jahren zuvor - 1990 bis 1994 - betrieb Bien empirische Sozialforschung an der JLU mit dem Schwerpunkt Verkehrsmittelwahl. Seine beiden Projekte Carsharing und Semesterticket erhielten Umweltpreise der Stadt Gießen. In der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) fand er sein nächstes Arbeitsfeld. Vorträge für die "European Conference on Mobility Management" (ECMM) hielt er in Karlstadt (Schweden), London und San Sebastian (Spanien). Ein Lehrauftrag der Goethe-Universität Frankfurt hieß "Anwendungsfelder der Mobilitätsforschung: ÖPNV in der Praxis".

In der Agenda-Gruppe referierte Experte Bien über multimodale, klimafreundliche Mobilität. Unter multimodal verstehe man, so der Referent, ein Verkehrsverhalten, gekennzeichnet durch die Verwendung verschiedener Verkehrsmittel im Verlauf eines Zeitraumes, der üblicherweise mehrere Wege beinhaltet. Intermodalität sei die Spezialform der Modalität, definiert als Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel im Verlauf eines Verkehrsweges. "Wenn ich an einem Tag der Woche Fahrrad und Bahn zur Arbeit benutze, an einem anderen das Auto, ist das multimodal." Bei multimodalem Verkehr werde nach individuellen Kriterien für jeden Weg das jeweils bevorzugte oder geeignete Verkehrsmittel genutzt. So legen Personen den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurück, transportieren den Einkauf mit dem Carsharing-Fahrzeug und fahren mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ins Kino oder zu sonstigen Abendveranstaltungen. Ausgangspunkt für die Entwicklung hin zu neuen Mobilitätsformen bilde das neue Mobilitätsbedürfnis in Ballungsräumen sowie die abnehmende Bedeutung des Pkw gerade im Leben jüngerer Verkehrsteilnehmer. Dies stelle allerdings keine Lösung für heute oder morgen dar, so Bien, sondern allenfalls erst für übermorgen.

Feste Verhaltensmuster

Gewohnheit sei der wichtigste Faktor bei der Verkehrsmittelwahl. "Wer schon immer mit dem Auto zur Arbeit gefahren ist, wird auch morgen wieder sein Kraftfahrzeug nutzen." Demnach sei die Verkehrsmittelwahl nicht das Ergebnis eines wohlüberlegten Auswahlprozesses. Sondern alltäglich handle es sich dabei um ein hoch habitualisiertes (zur Gewohnheit gewordenes) Verhaltensmuster. "Wenn Hänschen/Klärchen nur die Rückbank oder den Beifahrersitz von Mamas oder Papas Auto als Fortbewegungsmöglichkeit genutzt haben, werden Hans/Klara im Erwachsenenalter den Fahrersitz des Autos nutzen, um an ihr jeweiliges Ziel zu gelangen. Doch nur wer die eine oder andere der Verkehrsmittelnutzungen "gelernt" habe, könne diese in sein Möglichkeitsspektrum einbeziehen. "50 Prozent nutzen prinzipiell den Pkw. Der Schlüssel liegt auf dem Küchentisch. Da gibt es nichts Einfacheres."

Wie bewerkstellige man in Gießen, mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) oder das Rad zu bewegen? Auf keinen Fall mit mehr Parkhäusern, lautete Biens Antwort. Abstellmöglichkeiten für Autos sollten verringert und entsprechend ihrer wahren Kosten viel höher bepreist werden. Elterntaxi-Zonen direkt vor Schulen seien kontraproduktiv. Der ADAC empfehle hier einen Abstand von 400 Metern. Moderator Hass sarkastisch: "Sagt das mal dem Bürgermeister!" Ein falscher Trend sei, dass sich die Schere zwischen dem Fahrpreis des ÖPNV und den Parkgebühren ständig weiter öffne. Als positives Zeichen in die richtige Richtung wurde Utrecht angeführt, wo das Parken sechs Euro pro Stunde koste. Doch die Autolobby stemme sich gegen all dies. Eine rege Diskussion entbrannte. Es ging um die Verbesserung des ÖPNV mit höheren Takt- und Platzangeboten, preisgünstige Flatrate-Tarife, eine stärkere Stadt-Land-Verbindung. Als positiv wurde das Karlsruher Modell bezeichnet, bei dem die Eisenbahn als RegioTram in die Innenstadt fährt; und in Kassel vom Bahnhof bis zum Königsplatz. So könnte eigentlich die Lumdatal-Bahn auch als RegioTram bis Lollar fahren. Reinhard Bayer berichtete, dies zum Prüfen veranlasst zu haben. Jörg Berg-stedt kritisierte die bisherige Mutlosigkeit der Kommunalpolitik und forderte "endlich einen großen Wurf" ein.

Mobilitätsplattform

Für Bien muss vieles in der Mobilität einfacher werden. Dies betreffe nicht nur den Ticketkauf. "Es mangelt auch an einer wirklich guten App für Verkehrsverbindungen von A nach B in Form einer Mobilitätsplattform, in der der ÖPNV als zentrales Element multimodaler Konzepte steht." So gebe es in Berlin seit September 2019 eine "ÖPNV-Mobi-App" namens "Jelbi", auf der für die geplante Route das passende Verkehrsmittel oder eine Kombination - Bahn, Bus, Carsharing, Bike-Sharing, E-Scooter, E-Roller, Taxi - aufgezeigt werde. Bien: "Wieso ist so etwas nicht auch für Gießen möglich?"