Nächste digitale Sprechstunde

GIESSEN - (red). Die digitale Sprechstunde „Feierabend:digital“ geht in die nächste Runde. Am Donnerstag, 30. Juli um 17.30 Uhr lädt die Fabrik19 GmbH wieder zu einer Online-Version des Formates ein. Partner von der Veranstaltungsreihe ist die J&P Gruppe und unterstützt wird die Veranstaltung vom Regionalmanagement Mittelhessen.

Mit dem Thema: „Wie 2020 das mobile Arbeiten verändern wird“ wird Oliver Böhmer, CIO bei der Bender GmbH & Co. KG aus Grünberg, seine Erfahrungen in einem kurzen Input an dem Abend teilen. Nach dem Impulsvortrag besteht die Möglichkeit, Fragen über den Chat zu stellen, auf die Mark Pralle, Geschäftsführer der Fabrik19 GmbH, gemeinsam mit den Speakern eingehen wird.

Mit der Veranstaltungsreihe „Feierabend:digital“ möchte die Fabrik19 GmbH regionalen kleinen und mittelständischen Unternehmen Chancen und Risiken der Digitalisierung näherbringen und sie miteinander vernetzen.

Anmelden können sich Interessierte kostenfrei auf der Webseite der Initiative „mittelhessen:digital“ unter https://digital.mittelhessen.eu/.