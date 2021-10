Nächste Ringvorlesung befasst sich mit gerechterer Wirtschaftsordnung

Prof. Claus Leggewie eröffnet die Ringvorlesungsreihe mit seinem Vortrag „Wirtschaft neu denken – und [was ist] die Rolle des Staates dabei?“. (Archivfoto: Dirk Zengel)

GIESSEN (red). Welche Zukunft hat unser auf Markt und Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem? Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer? Welche Alternativen gibt es für eine gerechtere und nachhaltige Wirtschaft der Zukunft? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Ringvorlesung des Präsidenten der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) im Wintersemester 2021/22. Unter dem Titel „Wirtschaft neu denken – Die Grenzen von Markt und Wachstum“ diskutieren Expertinnen und Experten Lösungsansätze aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum Auftakt der Reihe am Montag, 25. Oktober, nimmt der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Claus Leggewie, Inhaber der Ludwig-Börne-Professur der JLU, eine thematische Einordnung vor und legt den Fokus auf die Rolle des Staates.

„Es geht in der aktuellen Ringvorlesung einmal mehr um eines der großen Zukunftsthemen. Finanzkrisen, wachsende soziale Ungleichheiten und insbesondere die Einsicht in die Endlichkeit globaler Ressourcen werfen Fragen nach den Grenzen der Marktwirtschaft auf. Hier gilt es, innovative Modelle zu entwickeln. Umso mehr freue ich mich, dass im Rahmen unserer Ringvorlesung hochkarätige Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ihre Thesen zur Diskussion stellen werden“, sagt JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. „Mit der Vortragsreihe wollen wir erneut unterschiedliche Positionen beleuchten, um eine Plattform für den öffentlichen Diskurs zu bieten.“

Markt verursacht Probleme

Eine sich über den Markt regulierende Wirtschaft gilt vielen als Garant für gesellschaftliche Produktivität, ökonomisches Wachstum und stetig steigenden Wohlstand. Die Mechanismen des Marktes sowie seine Selbststeuerung nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage versprechen ökonomische Effizienz und sollen zur Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen. Aber es gibt auch eine Kehrseite: Sind Altersarmut, explodierende Mietpreise, der Raubbau an natürlichen Ressourcen und nicht zuletzt die globale Klimakrise möglicherweise nicht nur Begleiterscheinungen der Marktwirtschaft, sondern vielmehr die direkte Folge einer auf Wettbewerb und Wachstum ausgerichteten Wirtschaftslogik?

Zur Eröffnung der Reihe schlägt Prof. Claus Leggewie in seinem Vortrag „Wirtschaft neu denken – und [was ist] die Rolle des Staates dabei?“ am 25. Oktober (Beginn: 19.15 Uhr), einen Bogen zur vorangegangenen Ringvorlesung des Präsidenten der JLU, in der im Wintersemester 2020/21 das Thema Nachhaltigkeit im Fokus stand. Denn die Frage, wie wir Wirtschaft neu denken müssen, ist untrennbar mit den immensen Herausforderungen von Klima- und Artenschutz, aber gleichzeitig auch mit der Notwendigkeit sozialer Gerechtigkeit verknüpft. Nun, da die Grenzen der Regulierungsfähigkeit des Marktes und die negativen Folgen wirtschaftlichen Wachstums deutlich geworden sind, müsse nach umweltverträglicheren Formen der Produktion und Verteilung gesucht und dabei die Rolle des Staates neu justiert werden, ist Leggewie überzeugt.

Prof. Claus Leggewie ist Professor für Politikwissenschaft und seit dem Wintersemester 2015/16 erster Amtsinhaber der Ludwig-Börne-Professur der JLU. Von 2007 bis 2015 war er Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts (KWI) in Essen sowie des Centre for Global Cooperation Research in Duisburg. Er war von 2008 bis 2016 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ (WBGU). Leggewie ist Direktoriumsmitglied des ZMI und hat an der JLU das „Panel on Planetary Thinking“ ins Leben gerufen.

Prof. Alexander Haas, Inhaber der Professur für Marketing und Verkaufsmanagement und Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der JLU, hat die Vorlesungsreihe in diesem Jahr koordiniert. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Vertriebsmanagement und persönlicher Verkauf. An der JLU hat er u.a. das Center for Sales Research aufgebaut, über das die JLU als einzige nichtamerikanische Universität Vollmitglied der renommierten University Sales Center Alliance ist.

Die Ringvorlesung des Präsidenten hat seit vielen Jahren ihren festen Platz im akademischen Kalender der JLU und richtet sich gleichermaßen an ein universitäres Publikum und an die Öffentlichkeit in Stadt und Region. Unter Pandemiebedingungen ist die Reihe wie schon im vergangenen Jahr als Livestream zu verfolgen unter www.uni-giessen.de/ringvorlesung.

Gefördert wird die Vorlesungsreihe auch in diesem Wintersemester durch die Gießener Hochschulgesellschaft (GHG).