Nächstenliebe im Sinne Jesu leben

Giessen/ Wetzlar (wr). Apostel Jens Lindemann feierte einen Gottesdienst in der neuapostolischen Kirchengemeinde Wetzlar. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln konnten etwa 70 Gläubige den Präsenzgottesdienst erleben. Darüber hinaus wurde eine große Teilnehmerzahl per Live-Übertragung in den Kirchen des Gießener Kirchenbezirks erreicht. Orgel- und Klaviermusik in Begleitung eines Streichinstrumentes bildeten den musikalischen Rahmen. Mit dem Bibelwort aus Matthäus 25, 40 ermunterte Apostel Lindemann dazu, Nächstenliebe im Sinne des Evangeliums Jesu Christi zu praktizieren. In seinem Predigtbeitrag empfahl Bezirksältester Gerald Czub, ohne Vorbehalte den Menschen verständnisvoll zu begegnen.

Drei Kinder empfingen das Sakrament der Heiligen Versiegelung, die Gemeinde feierte das Heilige Abendmahl. Die altersbedingte Ruhesetzung eines Priesters sowie die Ordination eines neuen Priesters bildeten weitere Höhepunkte des Gottesdienstes.