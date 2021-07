Nächster Schritt für Museumsgebäude in Gießen

Das Leib'sche Haus wird durch eine Glas-Holz-Konstruktion mit dem Wallenfels'schen Haus verbunden, die auf das Fachwerk Bezug nimmt, wie diese Beispielvisualisierung des 1. Preises zeigt. Repro: Studio Gründer Kirfel

GIESSEN - Im Architektenwettbewerb für die Sanierung der beiden Museumshäuser am Kirchenplatz wurde im Februar der erste Preis an Studio Gründer Kirfel aus Bedheim (Thüringen) vergeben. Nach dem nun abgeschlossenen Vergabeverfahren haben die Architekten Annika Gründer und Florian Kirfel den Planungsauftrag erhalten.

"Damit ist es gelungen, einen Kooperationspartner für den Umbau- und Sanierungsprozess zu gewinnen, der in besonderer Weise über vielfältige Expertisen im Bereich des Kulturbaus und der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden verfügt", erklärt die für den Hochbau zuständige Dezernentin Astrid Eibelshäuser laut einer Pressemitteilung.

Nachdem das Oberhessische Museum im Juni 2020 sein Raumprogramm und eine grundlegende Dramaturgie für die neue Dauerausstellung entwickelt hatte, wurde der Architekturwettbewerb für die beiden Häuser am Kirchenplatz durch das Hochbauamt ausgelobt. Ziel des Wettbewerbs sei es gewesen, das Leib'sche Haus und das Wallenfels'sche Haus zu einem Komplex zu verbinden und so ein zeitgemäßes Museumsgebäude zu schaffen, das zudem brandschutzrechtliche und denkmalpflegerische Belange berücksichtigt. Anfang 2021 stand mit Studio Gründer Kirfel ein Wettbewerbsgewinner fest, "der sensibel auf die bauliche Geschichte der ehemaligen Burgmannenhäuser reagierte und sich durch eine bestandsorientierte Planung sowie einen respektvollen Umgang mit der Altbausubstanz auszeichnet", heißt es in der Pressemitteilung. Obwohl als neues Element erkennbar, füge sich der Verbindungsbau unter Beachtung der Materialität, des vorhandenen Proportionsspiels und der Traufhöhen harmonisch in die Lücke zwischen den beiden Häusern ein. Dank des barrierefreien Erschließungskonzeptes über den Eingang des Leib`schen Hauses werde das charakteristische Erscheinungsbild weitestgehend bewahrt.

Nun beginne der Wettbewerbsgewinner mit den konkreteren Planungen, die Zusammenarbeit bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme 2024 sei beabsichtigt. Im Anschluss an Sanierung, Herstellung der Barrierefreiheit und neue Raumerschließung werde dann die neue Dauerausstellung eingerichtet. Hierfür habe das Oberhessische Museum das "Studio Neue Museen" als Gestaltungsbüro gewonnen. "Als ein modernes Museum will das Haus individuelle Erinnerungen erzählen sowie gesellschaftliches Miteinander und kreative Herangehensweisen befördern", erklärt Museumsleiterin Katharina Weick-Joch. Die neue Dauerausstellung solle zu einem zeitgemäßen, offenen und freundlichen Ort werden, der für die Menschen in Gießen an Bedeutung gewinnt. Dabei solle auch ausreichend Platz für Gruppenbesuche und -veranstaltungen geschaffen werden, sodass das Museum zu einem beliebten Aufenthaltsort und zum alltäglichen außerschulischen Lernort wird. Aktuelle Themen der Stadtgeschichte würden hier ebenso ihren Raum bekommen wie die einzigartigen Objekte der Vergangenheit.

Alle Entwürfe des Architekturwettbewerbs werden aus Anlass der beginnenden Zusammenarbeit vom 17. August bis zum 26. September im Oberhessischen Museum (Altes Schloss, Netanyasaal) ausgestellt. Ein Museumsbesuch ist unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienebestimmungen möglich. Weitere Informationen unter www.museum.giessen.de