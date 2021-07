Nächster Schritt ins digitale Zeitalter an Gießener Schulen

Der "DigitalPakt" wird umgesetzt: Carsten Böhmer, Uta Hinkelbein, Volker Schwenzfeier und Astrid Eibelshäuser (von links) erläutern die aktuellen Pläne, die vier Beruflichen Schulen in Gießen flächendeckend mit Wlan zu versorgen. Das bedeutet: ein "Accesspoint" pro Klassenzimmer (im Vordergrund). Foto: Lemper

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Hat die Corona-Krise die Digitalisierung an Schulen vorangebracht? Wahrscheinlich. Zumindest hat der notgedrungen über mehrere Wochen praktizierte Distanzunterricht nochmal sehr deutlich die bestehenden Defizite vor Augen geführt. Das Thema rufe jedenfalls "ein hohes öffentliches Interesse hervor" und habe während der Pandemie "neue Dynamik gewonnen", betont Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser. Mit den Mitteln aus dem "DigitalPakt" solle jetzt in Gießen richtig "Schwung und Fahrt" aufgenommen werden, sekundieren Volker Schwenzfeier, Abteilungsleiter für "IT an Schulen", und die Leiterin des Schulverwaltungsamtes, Uta Hinkelbein, bei einem Ortstermin in der Aliceschule. Insgesamt können bis 2024 über 9,1 Millionen Euro investiert werden. Das sind knapp 540 Euro pro Schüler. Als Grundlage dient ein umfangreicher Medienentwicklungsplan.

Aktuell geht es zunächst darum, die vier Beruflichen Schulen flächendeckend mit Wlan zu versorgen. Rund 310 000 Euro fallen dafür an. Ursprünglich sollte das im vergangenen Jahr erledigt sein, ebenso in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen. Vorgesehen war, 2021 bereits den Ausbau an Grund- und Förderschulen abschließen zu können. So sind nach wie vor "maximal 40 Prozent" der Klassenzimmer und Lernflächen mit Wlan ausgestattet. "Ende 2022" sei inzwischen "ein realistischer Zeitpunkt" für die vollständige Abdeckung. Immerhin habe jede Schule schon mal an ausgewählten Stellen zwei "Accesspoints" für den kabellosen Internetzugang erhalten.

Als Grund für die Verzögerung nennt Astrid Eibelshäuser unter anderem zwei "Sondermaßnahmen", die organisatorisch zu stemmen waren: Zum einen wurden mit zusätzlich zum "DigitalPakt" ausgezahlten Geldern von Bund und Land (knapp 1,9 Millionen Euro) 2300 iPads für bedürftige Schülerinnen und Schüler angeschafft, zum anderen fast 1500 Geräte für Lehrkräfte, deren Lieferung täglich erwartet werde. Bedarfsermittlung, Vergabe und Integration in das System seien mit einem "erheblichen Aufwand" verbunden.

IT-Support verstärkt

Hinzu kommt, dass der erste Antrag für das komplette Wlan an Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten, Theodor-Litt-Schule, Max-Weber-Schule (MWS) und Aliceschule im August 2020 gestellt wurde, die WI-Bank aber erst im Mai die Genehmigung erteilt habe. "Das war langwieriger als gedacht", sagt Uta Hinkelbein. Der Magistrat stimmte dann im Juni zu. Die restlichen Förderungen durch den "DigitalPakt" sollen bis September beantragt werden.

Dass in den Berufsschulen gestartet wird, sei eine bewusste Entscheidung, verdeutlicht Astrid Eibelshäuser. Denn die "technologische Transformation" und die digitalen Prozesse in den verschiedenen Ausbildungsbereichen, die sich zugleich in hohem Maße in der Arbeitswelt widerspiegelten, verlangten in besonderer Weise ein adäquates digitales Lernumfeld. "Das ist uns wichtig, weil die Sicherung der beruflichen Bildung bedeutet, den Ausbildungsstandort zu sichern", sagt die Sozialdemokratin. Auch Carsten Böhmer, stellvertretender Leiter der Aliceschule, verweist auf die herausfordernde Vielfalt der Schulformen unter einem Dach. Ziel müsse daher sein, sich möglichst flexibel aufzustellen, um den individuellen Bedürfnissen, Erfahrungen und Kompetenzen gerecht zu werden. Zu diesem Zweck müssten Kollegen, Schüler und Studierende überall eine ähnlich vernünftige Ausgangssituation haben.

Wie Volker Schwenzfeier erläutert, sei zudem eine Lösung gefunden worden, die den Support an allen Schulen künftig über einen zentralen Server besser gewährleiste. Denn klar ist: Je mehr Technik, desto mehr Wartung wird nötig. Deshalb ist der IT-Support aus städtischen Mitteln nicht nur personell von drei auf elf Mitarbeiter aufgestockt, sondern obendrein professionalisiert worden. Ein "Helpdesk" mit direkter telefonischer Störungsannahme soll beispielsweise eine sofortige Unterstützung aus der Ferne ermöglichen. Braucht es die umfangreichere Bearbeitung einer Fehlerquelle, übernimmt ein Team von Technikern, das jeweils maximal fünf Schulen fest zugeordnet ist und dadurch für eine "verlässliche Erreichbarkeit" sorgen soll.

Wlan ist nun zwar eine in Schulen wiederholt angemahnte Voraussetzung für digitales Arbeiten und Lernen, aber auch nur ein Teil im Rahmen der Maßnahmen rund um den "DigitalPakt". Noch in diesem Jahr sollen verschiedene andere Projekte im Umfang von circa 800 000 Euro umgesetzt werden, berichtet Uta Hinkelbein. Dazu gehören zum Beispiel die Erneuerung der PC-Räume in MWS, Lio, Herderschule, GGO und LLG, digitale Arbeitsgeräte an der MWS oder Anzeigemedien und die Verkabelung von Online-Medien am LLG. Für die Grundschulen werden ferner Server für die Nutzung der Plattform "IServ" beschafft. Gut 500 000 Euro seien schon 2020 insbesondere für digitale Präsentationstechnik an einigen Schulen ausgegeben worden. Die soll perspektivisch ohnehin überall in den Unterrichtsräumen die klassische grüne Tafel ersetzen. Wie schnell das alles funktioniert, lasse sich jedoch nur bedingt abschätzen, so die Leiterin des Schulverwaltungsamtes. Letztlich sei dies davon abhängig, inwieweit die Waren und Installationsbetriebe verfügbar sind.

"Primat der Pädagogik"

Doch gleichwohl es die grundsätzliche Aufgabe des Schulträgers sei, gute Bedingungen zu schaffen, sodass digitale Infrastruktur und entsprechende Hardware vorhanden sind, gelte stets das "Primat der Pädagogik", unterstreicht Astrid Eibelshäuser. Sprich: Investitionen in Technik müssen mit inhaltlichen Konzepten in Einklang gebracht werden. "Mit der Übergabe eines Geräts in Schülerhände ist es da nämlich nicht getan", pflichtet Carsten Böhmer bei. "Das muss immer pädagogisch, methodisch und didaktisch mit Leben gefüllt werden."