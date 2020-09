Nächster Warnstreik am UKGM in Gießen und Marburg

Archivfoto: Friese

GIESSEN (fod/red). Zum ersten Mal seit der Übernahme des Uniklinikums Gießen (UKGM) durch den Asklepios-Konzern ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem dortigen Warnstreik auf. Dieser soll zweitägig, von Dienstag, 29. September (Beginn der Frühschicht), bis Mittwoch, 30. September (Ende der Spätschicht), andauern und neben Gießen auch am Standort Marburg stattfinden, wird in einer Pressemitteilung angekündigt. Konkreter Anlass für den Streik seien "die stockenden Verhandlungen" über eine neue Eingruppierung für die Beschäftigten. "Unsere Geduld und unser Verständnis sind am Ende. Viele unserer Kollegen warten seit Jahren auf eine bessere Bezahlung", so Fabian Dzewas-Rehm, Verhandlungsführer und Verdi-Fachsekretär Gesundheit. "Für viele Beschäftigte bringt die Spitzenmedizin keine Vorteile. Im Gegenteil: Das UKGM bezahlt beispielsweise die in der Pandemie so wichtigen Laborassistentinnen so schlecht wie keine andere Universitätsklinik." Ziel der Gewerkschaft sei daher die Angleichung der Eingruppierungen und somit der Bezahlung an die öffentlichen Krankenhäuser. Dort würden Beschäftigte zum Teil mehrere Hundert Euro im Monat mehr verdienen, führt Verdi an.

Die Geschäftsführung des UKGM hält den Streikaufruf für "völlig unbegründet", teilt sie mit. "Wir sind bei unseren Gesprächen zur Weiterentwicklung unseres Haustarifvertrages auf gutem Weg. Eine erste wesentliche Teileinigung im Januar 2020 konnte unter Dach und Fach gebracht werden. Wir konnten mit deutlichen Gehaltssteigerungen für unsere Beschäftigten die Attraktivität unserer beiden Häuser erhöhen", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Gunther K. Weiß. Im Rahmen des Teilabschlusses im Januar seien Erhöhungen unter anderem der Zulagen für fachweitergebildete Pflegekräfte sowie der Einsatzzulagen für Intensivstationen, OP und Anästhesie vereinbart worden.

"Fehlender Wille"?

Seit 1. Januar wären zudem die monatlichen Vergütungen aller nicht-ärztlichen Angestellten um 60 Euro gestiegen, was für UKGM wie auch UKGM Service GmbH gelte. Auszubildende und Schüler erhielten seitdem 30 Euro pro Monat mehr. Und für alle Pflegekräfte, die unmittelbar in der Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig sind, habe es eine zusätzliche Pflegezulage von 60 Euro pro Monat gegeben, lässt die Geschäftsführung wissen.

Dem bringt Dzewas-Rehm entgegen, dass man sich seitens Verdi angesichts "fortlaufender Berichte über Personalmangel, sich häufender Überlastungsanzeigen und vakanter Stellen" ernsthaft frage, "ob sich die Krankenhausmanager im Alltag des UKGM überhaupt auskennen". Aus seiner Sicht "fehlt der Wille zu Verhandlungen auf Arbeitgeberseite momentan".

Die Tarifverhandlungen betreffen die circa 7800 nicht-ärztlichen Beschäftigten beider Standorte.