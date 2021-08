Nächtliche Exkursion durch Schiffenberger Wald

Jetzt teilen:

GIESSEN - Hören, Sehen, Riechen, Fühlen. Fast alle Sinne waren bei den Teilnehmern einer spannenden Nachtveranstaltung am Schiffenberg gefordert - außer Schmecken. "Lugena - Natur und Bildung" hatte in Zusammenarbeit mit "HessenForst" und dem Forstamt Wettenberg zu einer "Nacht der Sinne" zum Akademischen Forstgarten eingeladen. Die Tour war Teil der Reihe "Sonntags am Schiffenberg". Angesprochen zu dieser zweistündigen Exkursion waren Familien mit Kindern ab sechs Jahre. Fast 20 Interessierte waren gekommen.

Gegründet wurde "Lugena" von der Diplom-Biologin und Umweltpädagogin Elke Hochgesand, die auch diese "Exkursion einer ganz anderen Art" - so die Ankündigung - leitete. Ziel war es, die Teilnehmenden den Wald einmal von einer ganz anderen Seite erleben zu lassen, nämlich dunkel und geheimnisvoll. Die Besucher sollten eintauchen in die Welt der dämmerungs- und nachtaktiven Tiere. Nach einem sinnlichen und zauberhaften Abendspaziergang wurden dann noch die Sterne auf die Erde geholt. Hochgesand begrüßte die Teilnehmer auf dem nahe gelegenen Parkplatz im Schiffenberger Tal. Auf dem Weg zum Akademischen Forstgarten fragte die Exkursionsleiterin das Wissen der Teilnehmer bezüglich tag-, nacht- und dämmerungsaktiver Tiere ab. Geräusche aus den Waldbereichen links und rechts des Weges wurden dem Zirpen von Zikaden und Heimchen zugeordnet.

Mehr oder minder störend wirkte der Lärm des Autoverkehrs am nahen Schiffenberger Weg. Überlagert wurde dieser später durch das von der Stadt schallende anhaltende Wummern der Bässe der Nachttanzdemo. Nicht wirklichen Abbruch tat dies alles bei den verschiedenen Spielen und Aufgaben, die den Waldbesuchern gestellt wurden. Anfangs hieß es, jeweils zwei Stöcke zu sammeln. Danach wurden die Anwesenden auf einer winkligen Strecke links und rechts postiert und jeweils einem Beteiligten die Augen verbunden. Dieser musste dem Geräusch der zusammenschlagenden Stöcke des jeweils Nächstpostierten folgen. Ein anderes Spiel, bei dem auch das Hören gefordert war, hieß "Mutter-Kind". Bei den jeweiligen Zweierteams hatte das "blinde" Kind den vorher ausgemachten Ruf eines Tieres zu erkennen und ohne Sicht seine Mutter zu finden. Leicht abenteuerlich wurde es sodann, um mit verbundenen Augen auf einem längeren Zickzackweg durch den Wald zu einem Ziel zu gelangen.

Dazu hatte die Exkursionsleiterin eine Kordel als Seil von Baum zu Baum gespannt. Für die linke Hand diente die Schnur als Führung, während die rechte Hand den eigenen Kopf vor tiefen Zweigen schützen sollte. Die Füße waren gefordert, um Wurzeln und Baumstümpfe gefahrlos zu überqueren. Als alle den Parcours heil überstanden hatten, ging es zum nahen kleinen Teich, um den herum Hochgesand fünf Körbchen postiert hatte. In jedem dieser war eine Aufgabe zu finden, die jeweils einen der Sinne ansprach. Hören - Riechen - Sehen - Fühlen. Wie angekündigt die Sterne vom Himmel geholt hatte die Diplombiologin und Umweltpädagogin, indem sie etwa ein Dutzend Teelichter in Gläsern postiert hatte. Schnell war erraten, dass es sich um das Gebilde des großen Wagens handelte. Erklärt wurde, wie die Seefahrer sich früher anhand dieser Sternenformation auf dem Meer orientieren konnten. Der Abstand zweier bestimmter Sterne musste dazu mehrmals in der angeordneten Richtung verlängert werden, um die Position des Polarsterns zu orten. Der Polarstern steht - aus der Sicht der Erde - im Gegensatz zu allen anderen ihre Position verändernden Sternen immer an derselben Stelle. Dazu erzählte die Führerin eine imposante Sage, wie die Sterne des großen Wagens entstanden sein sollen.

Nach einem gemeinsam gesungenen Gute-Nacht-Lied begaben sich die Beteiligten mit neuen Eindrücken auf den Heimweg. Vorher gab es noch eine Runde Bonbons, sodass auch der fehlende Sinn "Schmecken" zum Schluss noch angesprochen wurde.