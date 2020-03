Nächtliche Teilsperrung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Am Gießener Nordkreuz finden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Asphaltarbeiten auf der Verbindungsrampe zwischen der Autobahn A 485 (Fahrtrichtung Marburg) und der A 480 (Fahrtrichtung Kassel) statt. Aus diesem Grund muss von Samstagabend, 28. März, ab circa 22 Uhr, bis Sonntagmorgen, 29. März, circa 10 Uhr, auf der A 485 in Fahrtrichtung Marburg die Ausfahrt auf die A 480 in Fahrtrichtung Kassel gesperrt werden. Während dieser Sperrung wird der Verkehr über die benachbarte Anschlussstelle Staufenberg-Süd der B 3 umgeleitet und kann von dort zurück zum Gießener Nordkreuz und zur A 480 fahren. Der Verkehr auf der A 485 sowie die anderen Auf- und Abfahrten sind von dieser Sperrung nicht beeinträchtigt.