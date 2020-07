Nächtlicher Polizeieinsatz in Gießen: Junge Frau angetrunken im Gebüsch entdeckt

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Zu viel Alkohol war bei einer jungen Frau im Spiel, nach der Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in der Nacht zu Freitag suchten. Die 20-Jährige war um kurz nach Mitternacht aus ihrem Bekanntenkreis verschwunden. Da auch nach einer Stunde noch jede Spur von ihr fehlte und die Freunde befürchteten, sie könnte in die Lahn gefallen sein, verständigten sie schließlich die Polizei. Die angerückten Einsatzkräfte hätten die reglose und offenbar stark angetrunkene Frau dann recht schnell an einer Böschung in der Nähe des Rugby-Feldes in der Lahnstraße entdeckt, teilt Polizeisprecher Jörg Reinemer auf Anfrage des Anzeigers mit. Infolge eines Sturzes habe sie sich Kopfverletzungen zugezogen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus.