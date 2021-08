Nachts den Schiffenberger Wald erleben

Jetzt teilen:

GIESSEN - In den Schulferien bietet Lugena Natur und Bildung in Zusammenarbeit mit HessenForst Forstamt Wettenberg im Akademischen Forstgarten am Schiffenberg Kindern und deren Eltern sowie anderen Interessierten einmal eine ganz andere Art von Exkursion: Die Nacht der Sinne. Gestartet wird in der Reihe „Sonntags am Schiffenberg“ ausnahmsweise am Samstag, 14.August, um 21 Uhr zu einer spannenden Nachtwanderung. Die Diplombiologin und Umweltpädagogin Elke Hochgesand (Lugena) lässt die Teilnehmenden den Wald von einer ganz anderen Seite erleben: dunkel und geheimnisvoll. Die Besucher tauchen ein in die Welt der dämmerungs- und nachtaktiven Tiere. Nach diesem sinnlichen und zauberhaften Abendspaziergang werden dann noch die Sterne auf die Erde geholt. Wie? Anmelden und erleben. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahre und dauert etwa zwei Stunden.

Anmeldung: telefonisch unter 0641/20919893 oder per E-Mail an info@lugena.de.