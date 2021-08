"Nachttanzdemo" zog mit drei Zügen durch Gießen

Blick aus einem der Lkw auf die Menge: Mit 1200 Teilnehmern rechneten die Veranstalter, am Ende sind es 3000. Foto: Moor

GIESSEN - Wenn Hunderte Menschen zu wummernden Bässen durch die Straßen ziehen, kann das nur eines bedeuten: Die "Nachttanzdemo" findet wieder statt. Seit über zehn Jahren eine feste Größe in Gießens politischem und kulturellem Veranstaltungskalender, war auch sie zuletzt gebeutelt von den Einschränkungen, die die Pandemie mit sich brachte. Im vergangenen Jahr hatte man das Event auf mehrere Orte verteilt, an denen sich angemeldete Gruppen in mit Kreide gezogenen Kreisen versammelt hatten. Am Samstagabend ging man zum üblichen Format zurück und brachte den Protest wieder auf die Straße.

Obwohl das Konzept der "Kreidekreise" in diesem Jahr weitergeführt und bisher über 20 corona-konforme Veranstaltungen auf der "Kreideweide" im Schiffenberger Tal abgehalten wurden, bestand die Hoffnung, dass die "Nachttanzdemo" in altbekanntem Rahmen abgehalten werden könne, erklärte Veranstalter Alexander Vasil. Daher habe man das ursprünglich angesetzte Datum 3. Juli verschoben: "Wir hatten das Gefühl, dass weiter gelockert wird", zeichnete sich in den letzten Tagen und Wochen dann auch tatsächlich ab, dass wieder auf den Straßen getanzt werden könne. Dem Zufall überlassen wollten die Veranstalter allerdings nichts, daher hatte man auch einen "Plan A, B und C" in petto.

Der Demonstrationszug sah etwas anders aus als in den Jahren zuvor. Beispielsweise erfolgte die Beschallung von den drei Lkw mit Bands und DJs nach hinten von hinten, damit sich die Teilnehmer nicht zu stark neben den Wagen drängen. Darüber hinaus starteten die Fahrzeuge mit einigem Abstand, der nach Bedarf erweitert werden konnte, sodass man damit laut Vasil dynamisch auf die Situation eingehen und diese entzerren könne; es waren daher drei kleinere statt einem großen Zug. Wo außerdem früher immer mal wieder für die politischen Reden an innerstädtischen Knotenpunkten angehalten wurde, blieb die Demo in diesem Jahr kontinuierlich in Bewegung, um zu verhindern, dass sich zu viele Besucher an einer Stelle sammelten. Freilich bestand Maskenpflicht während des gesamten Zuges, worauf auch wiederholt aufmerksam gemacht wurde. Geplant war die "Nachttanzdemo" für etwa 1200 Teilnehmer, was weniger als in Vorjahren ist, gleichzeitig hatte man mehr Ordner, die die Einhaltung der Regelungen beachteten. Auch Ordnungsamt und Polizei begleiteten den Zug mit mehr Personal als üblich.

Zwischen Messeplatz und Schiffenberger Tal fanden sich schlussendlich etwa 3000 Teilnehmer zusammen, denen man mit auf Abruf bereitstehenden zusätzlichen Ordnern begegnete, berichtete Alexander Vasil am Sonntag auf Nachfrage. Alle Beteiligten und auch die Polizei seien "sehr zufrieden" mit dem Ablauf gewesen. Lediglich zum Ende hätten Ordner und Ordnungsamt mit einer kleinen Zahl von Menschen zu tun gehabt, die die Hygieneregeln nicht einhalten wollten, obwohl von den Veranstaltern auch Masken verteilt wurden. Mit dem Anhängen einer halben Stunde, da man verspätet an der Ringallee gestartet war, ging das Ganze gegen 22.30 Uhr mit den Abschlusskundgebungen zu Ende.

Obwohl vor allem die Musik bei der "Nachttanzdemo" zahlreiche Schaulustige anlockt, geht die Veranstaltung seit jeher mit politischen Forderungen einher. Mit den Themen Wohnraum und Gentrifizierung setzte sich in diesem Jahr als Hauptredner die Initiative "Stadt für alle" auseinander, der unter anderem ehemalige Bewohner des WG-Hauses in der Keplerstraße 1 angehören. Der Arbeitskreis Kultur kritisierte derweil den "nicht wertschätzenden Umgang" der Politik mit Kultur im Zuge der Pandemie. Der Asta der Justus-Liebig-Universität sowie Verkehrswende-Aktivisten und "Extinction Rebellion" waren weitere Redner.

Ganz neu dabei war die Initiative "Clean-Up-Walk Gießen". Erst im Juni durch eine spontane Müllsammel-Aktion an den Lahnwiesen gegründet, treffen sich immer mehr junge Menschen regelmäßig, um die Stadt von Unrat zu befreien. Initiatorin Silja Hampel habe sich, wie sie erzählte, sehr gefreut, als die Veranstalter der Demo anfragten, ob sie nicht mit ihnen kooperieren möchten. Über 100 Menschen haben sich dann freiwillig gemeldet, um unter dem Motto "Wer feiern kann, kann auch aufräumen!" Hinterlassenschaften des Demozuges wegzuräumen und auch abseits davon Müll einzusammeln.

Mit den politischen Aspekten der "Nachttanzdemo" setzten sich die Teilnehmenden unterschiedlich stark auseinander. "Wir unterstützen die Forderungen", sagten ganz klar Liana Krieger und ihre Freundin Francesca, die demnächst ihr Studium beginnen und von der Wohnraumknappheit in Unistädten betroffen sind. "Wir sind nur zum Feiern hier", erklärten hingegen Janina Buschmann und ihre Freundinnen, die sich auf dem Messeplatz zunächst einmal über die politischen Reden wunderten. Sowohl "für die Party als auch für die Demo" waren Matthias Petzik und Fabienne Baum vor Ort, für die vor allem hohe Mietpreise ein wichtiges Thema sind. Als "surreal" empfanden sie es, "so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen".