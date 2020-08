Nachwuchs-Architekten der THM entwerfen neue Fassade für Parkhaus Selterstor in Gießen

Eine leicht schimmernde Metallfassade (oben) soll die Umgebung deutlich attraktiver machen. Die komplette Begrünung (unten links) wäre in der Realität kaum umsetzbar. Ein Favorit ist die helle, nach oben offene, Gestaltung. Fotos: THM/FB Bauwesen

Giessen. Zugegeben: Es gibt schlimmere Bausünden in Gießen. Dass aber auch das Parkhaus Selterstor an der Südanlage ansprechender aussehen könnte, ist wohl kein Geheimnis. Mit einer Umgestaltung haben sich nun Architekturstudierende der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) beschäftigt. Die 18 Arbeiten und elf - teils in Gruppenarbeit entstandenen - Entwürfe im Wahlpflichtfach "Sondergebiete der Visualisierung" basieren auf rein theoretischen Überlegungen. Umstrukturierungen sind an dieser Stelle derzeit nicht geplant. Zur virtuellen Abschlusspräsentation im rein digitalen Sommersemester hat sich allerdings auch Dipl.-Ing. Katrin Glatzer zugeschaltet, die bei der Berliner Betreiberfirma "Contipark" für Sanierung und Instandsetzung der Parkhäuser zuständig ist. Die "jungen Ideen" der Masterstudierenden könnten als Inspiration zur "Belebung" des Bereichs um das ehemalige "Fina"-Parkhaus beitragen, sagt Glatzer, von der die Nachwuchs-Architekten auch Feedback zur Umsetzbarkeit ihrer Entwürfe erhalten.

Jede Arbeit "trägt eine eigene Handschrift", betont Prof. Bartosz Czempiel, der im Fachbereich Bauwesen für das Fachgebiet Visualisierung und Entwurf zuständig ist. "Es ist spannend, zu sehen, wie anders das Gebäude dann wirkt." Als Grundlage für die Arbeiten hat Katrin Glatzer Zeichnungen aus dem Jahr 1962 zur Verfügung gestellt. Im Parkhaus enthalten war damals noch eine kleine Tankstelle. Für ihre Entwürfe haben sich die Studierenden mit der Vorderfassade des Gebäudes sowie der Innenansicht beschäftigt. Wesentliches Merkmal ist hier das sogenannte "Split-Level-System", zwei versetzte Ebenen, die durch Rampen miteinander verbunden sind. Wichtig ist, so Czempiel, dass keine "Luftschlösser" entstehen, "es muss alles baubar bleiben". Mit einfließen sollte bei der Neugestaltung der Parkhausfassade Selterstor auch die Ladenzeile im Erdgeschoss, die derzeit einen Druckerpatronenservice sowie ein Fahrradgeschäft beherbergt.

"Die Ecke ist ja etwas düster", findet Johanna Wagner. Als Fassadenverkleidung hat sie sich für ein Holzlamellenraster entschieden, das "etwas Warmes" ausstrahlen soll. Eingearbeitete Lichtbänder bringen das Gebäude nachts zum Leuchten. "Ein Parkhaus ist ein sehr dunkler Ort, der nicht gerade einladend wirkt", fasst die Studentin zusammen. Die Holzfassade solle dem entgegenwirken, eingearbeitete "Schwünge" zusätzlich für Dynamik sorgen. Im Erdgeschoss ist in diesem Entwurf eine Kleider-Manufaktur mit bodentiefen Fenstern vorgesehen. Auf eine Lamellenstruktur, allerdings aus einem Metall in leicht schimmerndem Bronze- oder Kupferton, setzen auch Anne Otto und ihr Kommilitone Daniel Drewlies. Bis der passende Abstand und die Dicke der Elemente gefunden war, sei es aber "ein langer Weg" gewesen. Die Fassade sollte "nicht so offen wirken", aber auch noch eine gewisse Transparenz behalten, erläutert Otto. Dazu musste wegen der Abgase an eine ausreichende Belüftung gedacht werden. In der Ladenzeile ist hier ein Café verortet - ein Wunsch, der in den Präsentationen vielfach geäußert wird. Insbesondere für Studierende auf dem Weg vom Bahnhof zum THM-Campus sei das eine willkommene Alternative. "Contipark"-Verantwortliche Katrin Glatzer lobt an den Lamellen-Fassaden vor allem das "schöne Licht- und Schattenspiel" im Innenbereich. Dennoch seien die Entwürfe "sehr fantastisch" und insbesondere die Reinigung in der Realität schwierig.

Als Glatzers Favorit kristallisiert sich die Visualisierung von Elena Kotischewski heraus. Eine helle, lichtdurchlässige Wabenfassade unterteilt sie in rautenförmige Module, die nach oben hin offener werden. Im EG sieht auch Kotischewski ein Café: "Es gibt in dieser Umgebung keinen schönen Treffpunkt für Studierende."

Einen nachhaltigen Gedanken haben Alisa-Sophie Jung und Anne Orth verfolgt. In ihrem Entwurf sind bewegliche Photovoltaik-Elemente in die Fassade eingelassen, die das Parkhaus mit Strom versorgen sollen. Das Farbkonzept in verschiedenen Lilatönen orientiert sich dabei an den Graffiti des Nebengebäudes. Der wohl unkonventionellste Entwurf kommt aber von Fabrice Lambach. Das Gebäude bleibt dabei weitestgehend unberührt, bekommt allerdings eine Gitterkonstruktion übergestülpt, die begrünt wird. Ein integrierter Tropfschlauch sorgt für die Bewässerung. Je nach Jahreszeit verändert sich diese "lebende Fassade".

Katrin Glatzer findet die Visualisierung "toll gemacht", wenngleich das Handling im Alltag nahezu unmöglich sei. Im Studium aber sind "mutige Entwürfe" ausdrücklich erwünscht, betont Bartosz Czempiel. "Die Vision muss erstmal her. Mit den Kosten kann man sich später im Beruf noch genug beschäftigen."