Nachwuchsarbeit im Imkerverein Gießen gesichert

Giessen (red). Auf dem Jugendbauernhof "Die Hardtgärten" soll eine zusätzliche Lehr- und Ausbildungsimkerei entstehen. Für die Schutzkleidung, die Honigschleuder sowie die Ausrüstung für die Honig- und Wachsverarbeitung sorgt jetzt der Zusatzgewinn der Umweltlotterie "Genau".

Seit inzwischen drei Jahren bildet der Imkerverein Gießen jährlich etwa 35 Neuimker aus der Region aus. Darüber hinaus hat der Verein eine Kooperation mit der "Gemeinnützige Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsausbildung mbH" (IJB) geschlossen. So entsteht nun eine Lehr- und Ausbildungsimkerei auf dem Gelände des IJB-eigenen Kinder- und Jugendbauernhofs, um auch Kinder und Jugendliche für die Imkerei zu begeistern und Imkernachwuchs heranzuziehen. Der Bienenstand mit aktuell zwölf Völkern ist bereits eingerichtet, der Schleuderraum gefliest und ein Außenseminarraum fertiggestellt. Auch ein Lagerraum steht zur Verfügung. Doch Corona und zusätzliche Anschaffungen bereiten dem Verein große Probleme: "Leider hat die Corona-Pandemie uns in unserem Ausbildungskonzept stark behindert. Unsere Präsenzschulung mussten wir erst stoppen, dann auf Videokonferenzen umstellen. Nun kehren wir in Kleingruppen wieder in die Außenschulungsräume zurück. Das hat uns alle zurückgeworfen", erklärt Konrad Ansorge, Vorsitzender des Imkervereins. Gelöst ist aber jetzt die Frage der Finanzierung der jüngsten Anschaffungen für das "Imkernachwuchszentrum". Dem Schleuderraum fehlte noch das Innenleben, die Küchenplatte, das abwaschbare Wandverkleidungselement sowie eine leistungsfähige Schleuder für verschiedene Wabenmaße und die Ausrüstung für die Honig- und Wachsverarbeitung. Für all das sorgt nun der mit 5000 Euro verbundene Zusatzgewinn der Umweltlotterie "Genau". "Als klar wurde, dass wir mit der IJB gemeinsam eine Möglichkeit für den Imkernachwuchs aufbauen, haben wir uns gleich bei der Umweltlotterie beworben. Es passt sozusagen haargenau, dass uns der Zusatzgewinn nun tatsächlich geglückt ist und ist irgendwie auch eine tolle Belohnung unserer Arbeit für die Natur und Umwelt", freut sich Ansorge.

Das Projekt "Lehr- und Ausbildungsimkerei" des Imkervereins Gießen ist das sechste Projekt im Landkreis Gießen, das seit dem Start der Umweltlotterie den Zusatzgewinn für die Umwelt erzielen konnte. Der Kreis profitierte damit bislang von einer Umweltförderung aus der Lotterie "Genau" in Höhe von insgesamt 30 000 Euro für ihre Umweltprojekte.

Bewerbungen für den "Genau"-Zusatzgewinn können jederzeit unter www.genau-lotto.de/projekteinreichen angemeldet werden. Sie werden dann nach fachlicher Prüfung durch den Umweltprojektbeirat in den Kreis der zur Auswahl stehenden Umweltprojekte aufgenommen.