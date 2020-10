Nachwuchspreise für Gießener und Marburger Wissenschaftler

Christiane Pleuger

MARBURG/GIESSEN - (red). Am Dienstag hat die Von Behring-Röntgen-Stiftung im Rahmen zweier Feierstunden zwei herausragende Nachwuchswissenschaftler der Philipps-Universität Marburg und der Justus-Liebig-Universität Gießen für ihre besonderen Leistungen in der medizinischen Forschung geehrt. Die in diesem Jahr mit jeweils 5000 Euro dotierten Von Behring-Röntgen-Nachwuchspreise wurden an den Marburger Dr. Maik Luu und die Gießenerin Dr. Christiane Pleuger verliehen.

„Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, exzellente junge Wissenschaftler in den ersten Jahren ihrer Forschungstätigkeit zu fördern. In dieser Zeit werden die Weichen für die wissenschaftliche Karriere gestellt“, erklärte Stiftungspräsident Friedrich Bohl. „Die Preise, die unsere Stiftung in diesem Jahr zum zwölften Mal verleiht, sollen zugleich Anerkennung und Ansporn für die Arbeit der beiden Nachwuchsforscher sein.“

Dr. Maik Luu wurde mit dem Nachwuchspreis in Anerkennung seiner hervorragenden Forschungsarbeiten zur Bedeutung des Mikrobioms auf das Immunsystem geehrt. Der erst 26-Jährige, der auch in Marburg studiert hat, ist seit 2019 Postdoktorand am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene der Philipps-Universität. Seine Dissertation wurde im selben Jahr mit „summa cum laude“ ausgezeichnet. Als Erstautor konnte er seine Arbeiten bereits mehrfach in international führenden Fachzeitschriften, wie zum Beispiel Nature Communications, publizieren. Für seine Leistungen wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit Promotionspreisen der Philipps-Universität Marburg und der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie. Seine Forschungsarbeit wurde von der Von Behring-Röntgen-Stiftung mit 200 000 Euro unterstützt.

Dr. Christiane Pleuger erhielt die Auszeichnung für ihre bedeutenden Forschungsleistungen in der Reproduktionsmedizin. Die 31-Jährige ist seit 2019 Postdoktorandin am Institut für Anatomie und Zellbiologie der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ihr breites Fachwissen und ihre große Methodenkompetenz hat sie unter anderem in zahlreichen Forschungsaufenthalten im Ausland (Australien, Kanada und Finnland) erworben. Ihre Doktorarbeit, die in dieser Zeit entstanden ist, wurde 2019 mit Bestnote ausgezeichnet. Die Forschungsarbeiten der jungen Wissenschaftlerin wurden bereits in hochrangigen Journalen veröffentlicht und auf wissenschaftlichen Veranstaltungen vorgestellt sowie 2017 mit dem DGRM Abstract Award ausgezeichnet.

Der Dank der Preisträger richtete sich besonders an ihre Mentoren, Prof. Dr. Alexander Visekruna (Philipps-Universität Marburg) und Prof. Dr. Andreas Meinhardt (Justus-Liebig-Universität Gießen) sowie ihre Forscherteams, die entscheidend zu den medizinischen Spitzenleistungen und ihren Auszeichnungen beigetragen haben. Die besondere Bedeutung der Von Behring-Röntgen-Stiftung betonte Dr. Maik Luu: „Schon während meiner Zeit als Bachelor-Student hatte ich das Glück, für zwei Projekte im Rahmen des iGEM-Wettbewerbs gefördert zu werden, bei dem wir in Team-Arbeit neue Anwendungen auf dem Gebiet der synthetischen Mikrobiologie entwickelt und in Boston vor internationaler Konkurrenz präsentiert haben. Diese Erfahrungen haben den Grundstein für meinen weiteren Weg gelegt, der ohne die Unterstützung durch die Von Behring-Röntgen-Stiftung und auch die Eheleute Netter als meine Förderer nicht möglich gewesen wäre.“ Aufgrund der Corona-Situation fanden beide Preisverleihungen separat und im kleinsten Kreis, lediglich mit den engsten Angehörigen der Preisträger statt. Die ebenfalls für diesen Tag geplante Übergabe der Von Behring-Röntgen-Forschungsmedaille an Prof. Dr. Roland Lill wird auf das kommende Jahr verlegt. Fotos: Christian Stein/Nadine Weigel