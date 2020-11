Nachwuchswissenschaftler aus neun Gießener Schulen

Ein Blick in den Online-Ausstellungsraum des Wissenschaftsfestivals „Gießener Jugendliche forschen“. (Grafik: Pflüger)

GIESSEN. Wird man mit dem Alter schärfeempfindlicher? Kann sich ein Gewächshaus selbst entlüften? Erhöhen Schutzmasken bei Belastung unseren Puls? Und vor allem: Wie kann man während einer weltweiten Pandemie all diese Fragen und noch viele andere in Rahmen einer Ausstellung beantworten, ohne die nötigen Hygienestandards zu verletzen? Auf die letzte Frage haben die Organisatoren der sechsten, etwas anderen, Auflage des Wissenschaftsfestivals von „Gießener Jugendliche forschen“, Prof. Hans-Peter Ziemek und Hildegard Sicker, eine Antwort gefunden, die genauso kreativ und innovativ ist wie das Festival selbst: In einem Online-Ausstellungsraum wird durch die Veranstaltung geführt, es hängen wissenschaftlich gestaltete Poster der 18 Gruppen aus neun Schulen in und um Gießen an den virtuellen Wänden.

Begleitet sind diese von Vorträgen der jeweiligen Gruppe, die sich um die Themen Biologie, Chemie, Mathematik, Physik und Technik drehen. Normalerweise findet die Abschlusspräsentation der Schülergruppen kurz vor den Weihnachtsferien in den Räumlichkeiten der Hermann-Hoffmann-Akademie (HHA) in der Senckenbergstraße statt. „Leider können wir Sie dieses Jahr aber nicht persönlich hier im Hörsaal begrüßen“, heißt Ziemek seine virtuellen Gäste in einem Infovideo willkommen. Nichtsdestotrotz sei das Festival auch in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen. „Dafür danke ich ganz besonders den Schulen, den Mentoren und natürlich den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern“, betont der Professor der Biologie-Didaktik. Über Online-Web-Konferenzen seien hauptsächlich Lehramtsstudierende mit den jeweiligen Gruppen verbunden gewesen und konnten sich so bereits in ihrem späteren Beruf üben; „gruppenspezifische Materialboxen haben die Kinder direkt nach Hause gesendet bekommen“, so der Projektleiter. Das Ergebnis der sechsmonatigen Vorbereitung auf die Ausstellung kann sich jedoch trotz oder gerade aufgrund des neuen Formats definitiv sehen lassen.

„Letztes Jahr haben wir uns mit Mikroplastik in Gesichtspeelings beschäftigt, dieses Jahr wollten wir gerne ein Dauerexperiment realisieren und uns um Gesundheitsbeeinträchtigungen Gedanken machen“, erklären beispielsweise Mia Keil, Anna-Marzieh Riazi und Carolin Hölz. Die drei Schülerinnen der Brüder-Grimm-Schule in Gießen untersuchten die Pulserhöhung beim Tragen einer Alltagsmaske und fanden heraus, dass diese beim Spazierengehen durchaus auftritt. „Aber wir hätten die untersuchten Personen, also die Stichprobenanzahl, erhöhen können und immer die gleiche Maske verwenden müssen, um unsere Hypothesen zu unterstützen“, erklären die drei Jungforscherinnen kritisch und selbstbewusst.

Um körperliche Reaktionen der anderen Art drehte sich Laura Dreiers Projekt. Die 17-jährige Schülerin der Gesamtschule Wetzlar ging der Frage nach, ob Menschen im Alter schärfesensibler werden. „Als ich im Restaurant essen war, habe ich am Nachbartisch kleine Kinder das gleiche Gericht schnell essen sehen, das mir zu scharf war“, erklärt Dreier ihre Ideenfindung. Mit Fragebögen und einer dreiachsigen grafischen Auswertung konnte sie allerdings das Gegenteil feststellen. „Menschen bis 50 werden leicht toleranter gegenüber Schärfe, weil der Gewöhnungsprozess die Schärfe-Rezeptoren sensibilisiert“, schlussfolgert die Schülerin.

Gewächshaus automatisiert

Hannes Grutzeck beschäftigt sich in seiner Präsentation mit der Produktion von Lebensmitteln. Der Schüler der Gießener Liebigschule baute dafür eigens ein mit Computerlüftern und automatischer Gießanlage ausgestattetes Gewächshaus, um den Tomatenertrag mit einem konventionellen, einmal am Tag von Hand gelüfteten Exemplar zu vergleichen. „Im normalen Gewächshaus hatten viele Früchte Braunfäule, da die Luftfeuchtigkeit zu hoch war“, erklärt Grutzeck. Im automatisch gesteuerten Gewächshaus sei der Ertrag wesentlich höher gewesen. „Ich kann euch nur empfehlen, euer Gewächshaus auch umzubauen, damit spart man sich eine Menge Arbeit“, gibt der Schüler seinen Zuhörern noch als Tipp. Bewertet werden die Arbeiten der Nachwuchsforscher nun von einem Team aus Wissenschaftlern der Justus-Liebig-Universität, den sogenannten „Science Coaches“. Jede Gruppe bekommt anschließend eine Rückmeldung, ein Ranking gibt es aber traditionell nicht. Das Signal soll nämlich auch weiterhin klar sein: Wer hier teilnimmt, ist automatisch Gewinner.