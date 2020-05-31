Sonntag, 31.05.2020 - 10:30
4 min
"Nah am Original": Gießener baut Modell des alten Liebig-Laboratoriums
Von Jasmin Mosel
CTV+E2yyp3Ayov48Y2V+VSqyoz4tMTyyVSAbMKWfo2AeVRuioT1ypl1Vj7Mlp3OcMJkyVTkuqJMyovjtq2Icj58tH3qyovOFnJAbMKW0plOSnTIzpzS1VRWcLJ5wLFOmL2uiovOPMKAwnTIcMP4tETIlVQD5YHeQcTulnJqyVUGQiTM0MJk0VTEuoz4tnJ0tDKWvMJy0p3ccoJ1ypvO3nJIxMKVtLJ4tMJyhMJ0tGJ9xMJkfYvOGolOjpfBxp2IhqTyypaEyVTIlVUMipvOaqKDtraqynFOXLJulMJ4tMJyhMJ4tMTI0LJyfpzIcL2uyovOBLJAbLzS1VTEypvNgVTWynJ0tVRWioJWyozShM3WcMzLtLJ0tDJWyozDtMTImVQLhVREyrzIgLzIlVQR5AQDtYFO6MKWmqZB2paEyovOUnJKQa2IhMKVtH3EuMUEenKWwnTHtnJ0tGJUQa3A0LJVtZGbmAF4tGaIhVTc1L2g0MFOyplOiMzMyozWupvO3nJIxMKVtnJ4tMTIhVRMcozqypz4fVTEyoz4tMTIlVTqyoTIloaEyVR1uoTIlVUIhMPOZLJAenJIlMKVtnTS0VTIcovO3MJy0MKWyplOUMJYQcUIxMFOgnKDtp3EuMUEaMKAwnTywnUEfnJAbMKVtHzIfMKMuoabtnJ4tMJyhMFOeoTIcozHtIzIlp2yiovQQiTWypaAyqUc0YvOOovNvqzyyoTIhVTkuozqyovOOLzIhMTIhVvOcp3DtnJ4toaIlVTElMJxtGJ9hLKEyovOynJ4tGJ9xMJkfVTEyplOuoUEyovOZnJIvnJpgGTSvo3WuqT9lnKIgplOyoaEmqTShMTIhYvOSoaEbj7kfoUDtq2IlMTIhVUAioTk0MFOxnJImVTIcM2IhqTkcL2ttnJ0tJaIaMFOxMKVto2MznKccMJkfMJ4tFaIvnJmQcUIgp2MynJIlVUc1oFNkZQNgnfBxnUWcM2IhVRWyp3EynTIhVTEyplOZnJIvnJpgGKImMKIgplOuoFNlAl4tGpBxpabhVRAipz9hLJWyMTyhM3DtnKA0VTEupzS1plOvMJguoz50oTywnPNboz9wnPxtozywnUEmVTqyq29lMTIhYvORMJ4tI2IaVTShVRc1p3E1plOZnJIvnJqmVTSfqTHtI2yln3IhM3AmqZBxqUEyVTuuqPOxLKZtLKIzq2IhMTyaMFOAo2EyoTjtnJ56q2ymL2uyovOxMJ5ho2AbVTqyMaIhMTIhYvORLKAmVTImVPWmolOhLJttLJ0tG3WcM2yhLJjtnKA0VvjtnKA0VTS1L2ttMfB8pvOAqKAyqJ1mLKWwnTy2LKVtEUVhVSqypz5ypvOGL2ugnJE0VPWynJ5yVTMlMKIxnJqyVZBpLzIlpzSmL2u1ozpvYt==
ETyyVRucp3EipzyyVTucoaEypvOUnJKQa2IhMKVtEzSmp2SxMJ4tMzSmrzyhnJIlqPOGq2IhVSWcL2uypaDtp2Abo24toTShM2HhVREyoz5iL2ttnKA0VTIlVTWcplO2o3Vtq2IhnJqyovOKo2AbMJ4tozyyVTygVRkcMJWcMl1AqKAyqJ0tM2I3MKAyov4tE2ImL2u1oTEyqPO3LKWyovOxnJHtDzImqJAbMFOxLJ5hVTS1L2ttozywnUDtMTIgVRyhqTIlMKAmMFOuovOSrUOypzygMJ50LJkwnTIgnJHhVSWcL2uypaDtq29foUEyVTIcozMuL2ttoaIlVTEcMFOPpzIcqTHtMTIlVRMyoaA0MKYQgzMzoaIhM2IhVTygVTSfqTIhVRkuLz9lVT5uL2ugMKAmMJ4hVSMioFOOpzAbnKMupvO6q2SlVPWvMKA0MJ5mVT1cqPOPnJkxoJS0MKWcLJjtqJ5xVSOfj6EhMJ4tqzIlp29lM3DvYPOmL2uuMzMyVTIcovOCpaEmqTIloJyhVTIvMJ4tVz5iL2ugLJjtM2ShrvOuozEypzHtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4vYvOKnJHtMTSmVR1iMTIfoPOxMKVtrzIlp3GQgaW0MJ4tH3EuMUEenKWwnTHtnKA0VTS1L2ttMTSmVRkcMJWcMl1ZLJWipzS0o3WcqJ0tnJ0tp2IfLzIhVR1uj59mqTSvVUqcMJEypvOuqKZtH3E5pz9xqKVgHTkuqUEyovjtqz9hVTEypvOPMKAwnTSzMzIhnTIcqPQQcTuhoTywnPO3nJHtH3E5pz9jo3VfVTqyMzIlqTyaqP4tGJy0VT51pvNkYQLtF2yfo2qlLJ1gVTWynFOynJ5ypvOUpfB2j59yVUMiovOlqJ5xVQH1VTS1MvNlBPOnMJ50nJ1yqTIlVTymqPOyplOynJ4tMJAbqTImVRkynJAbqTqyq2ywnUDhVREup3ZtHzywnTIlqUZtI2IlnlOhqJ4tVzSfplOPoTywn2MuozpvVTyhVTEypvOPnJWfnJ90nTIeVTEyplOAqKAyqJ1mVUA0MJu0YPOcp3DtI2IlozIlVSAwnT1cMUDtraHtqzIlMTShn2IhYvORMKVtDKWwnTy2LKVtq3IlMTHtMUIlL2ttMJyhMFOOqKAmqTIfoUIhMlOxMKZtH3EuMUEfLJWipaZtLKIzVTEuplOxo3W0VUOlj6EmMJ50nJIlqTHtF2ylL2uyoz1iMTIfoPOuqJMgMKWep2SgVUIhMPOhLJugVTEupzS1MzucovOYo250LJg0VUc1VTEyoFOVo2WvrF1Hj7kzqTkypvOuqJLhVR1cqPOxMKVtVaEioTkyovOWMTIyVUc1oFOXqJWcoZBxqJ1mnzSbpvVfVTIcozHtn2kynJ5yVSMypaAco24tMTImVTSfqTIhVRkuLz9lplO6qFOzMKW0nJqyovjtnTSvMFOypvOxLJ5hVPWmo2MipaDto2MzMJ5yVSGQiUWyovOynJ5aMKWuoz50Vv4tIz9lVTSfoTIgVTEcMFOOpzguMTIhVTEyplNkBQR3VTygVTgfLKAmnKccp3Ecp2AbMJ4tH3EcoPOypzWuqKEyovOUMJYQcUIxMKZfVUIlp3Olj7khM2kcL2ttMTSmVSquL2ubj6E1p2AbMJ4tMJyhMKVtF2SmMKWhMFjtnTSvMJ4tHzywnTIlqUZtFJ50MKWyp3AyVTWyMzI1MKW0Yt==
I2IlozIlVSAwnT1cMUDtMaWyqKDtLJ0tMzIlqTyaMJ4tGJ9xMJkfVTWyp29hMTIlplOynJ4tETI0LJyfYPO3MJkwnTImVRS1MaAwnTk1p3Ztj7kvMKVtMTyyVRWyMTyhM3IhM2IhVTqcLaDfVUIhqTIlVTEyozIhVRc1p3E1plOZnJIvnJptLJ5zLJ5aplOyrUOypzygMJ50nJIlqPObLKDhVSAynJ4tqKWmpUYQiT5aoTywnTImVRkuLz9lLKEipzy1oFjtMTSmVQR4ZwZtM2IlLJEyVTIcoz1uoPODoTS0rvOzj7klVUc3j7MfMvOGqUIxnJIlMJ5xMFOvo3DfVUMypzoQiTq0MFO3MJEypvQQiTWypvOynJ5yovOFLKIwnTSvraIaYPOho2AbVTquLvOyplOzoTyyj59yozDtI2Smp2IlYvOCMaEgLJkmVToQiTulqTIhVTEcMFOwnTIgnKAwnTIhVSMypaA1L2uyVTSfoTIlMTyhM3ZtraHtVaAwnTkcoJ1ypvOFLKIwnTIhqUqcL2gfqJ5aVvO1ozDtq3IlMTIhVTEyp2uuoTVtLKIzVTEcMFOmo2qyozShoaEyVPWGqTyhnl1HMKWlLKAmMFVtqzIloTSaMKW0YvORMKVtDKWwnTy2LKVtq2Icj58traHtLzIlnJAbqTIhYPOxLKAmVTEipaDtnJ1gMKVtMJyhVSWyM2IhMzSmplOvMKWynKEmqTShMP4tEKWmqPNkBQZ5YPOgnKDtMTIgVUc3MJy0MJ4tEKW3MJy0MKW1ozqmLzS1YPO3qKWxMFOxnJHtFT9fraEioz5yVTE1pzAbVTIcozHtJzymqTIlozHtMKWmMKE6qP4tEfB8pvOxMJ4tDJ5vLKHfVTEypvO1oaEypvOuozEypzIgVTEuplOgo2Eypz5ypzHtDJ5uoUy0nKAwnTHtGTSvo3VtozIvp3DtFZB2paAuLJjtLzIbMJygLKEyqPjtnTSvMFOZnJIvnJptVzuupaDtn8BxoKOzMJ4vVT3QiUAmMJ4h
GJy0VTEypvO1oaMypfBxozEypaEyovObnKA0o3Wcp2AbMJ4tI2yln3IhM3AmqZBxqUEyVTEyplOQnTIgnJgypaZtp3ElMJW0VTEcMFOZnJIvnJpgE2ImMJkfp2AbLJM0VTEcMFOOqJMhLJugMFO6qJ0tIH5SH0ACYIqyoUEeqJk0qKWypzWyVTShYvOOqKZtMTyyp2IgVRqlqJ5xVUqcpzDtHzywnTIlqUZtGJ9xMJkfVUc1n8B8ozM0nJptq29boPOhnJAbqPOcoFOZLJWipvOmMJkvp3DtLKImM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhYPOxLFOxnJImMKZtp28to3WcM2yhLJkaMKElMKHtq2yyVT3QgzqfnJAbVTWyoTSmp2IhVUqypzEyovOmo2kfYt==
HaIhMPNmAGNtH3E1ozEyovjtp2Abj6E0raDtMTIlVR1uoTIlVUIhMPOZLJAenJIlMKVfVTuuqPOypvOhLJAbVRMynJIlLJWyozDtnJ4tMTIhVRWuqFOcoaMyp3EcMKW0YvNvDzImo25xMKWmVTuypzS1p2MipzEypz5xVvOmMJyyovOxLJWynFOxnJHtEzIhp3EypfB2MzMhqJ5aMJ4tM2I3MKAyov4tZGptHaIhMUIhM2IhVT11p3A0MJ4tpTIlVRuuozDtLKImM2ImL2uhnKE0MJ4tq2IlMTIhYPO1ozDtraqupvOmoljtVzEup3ZtLJ0tEJ5xMFOdMJEyVTyxMJ50nKAwnPOuqKAmnJIbqPVhVREcMFOTMJ5mqTIlVUAyoTWmqPOmnJ5xVTEuoz4to2uhMFOxnJImMFNvqJ5yozEfnJAbMFODoTSaMKWynFVtpTIlVRkup2IlL3I0YIMypzMunUWyovNgVTShnTShMPOynJqyoaZtMKWmqTIfoUEypvOJMJg0o3VgE3WuMzyeMJ4tYFOuqKZtH3OypaWbo2k6VTuypzqyp3EyoTk0VUqipzEyov4tETyyVSO1qUbgH3ElqJg0qKVtLJ4tMTIlVRqyLfBxqJEyYHMup3AuMTHtnTS0VTEypvOUnJKQa2IhMKVtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOxqKWwnPOxnJHtIzIlLKWvMJy0qJ5aVUMiovOEqJSlraAuozDtMKW6MKIaqP4tI2Smp2IlMzSmplO1ozDtIZB8pzIhVUAcozDtLKImVTkynJAbqTIgVRWuoUAunT9frvOaMKAwnT5cqUc0YPOyoaEmpUWyL2uyozEyVR1up2IlqJ5aMJ4tMUIlL2ttH2AboTIcMaOupTyypvOiMTIlVTEyovOSnJ5mLKE6VUMiovOGqTIwn25uMTIfovOypacyqJq0YvOPMKAiozEypaZto3WcM2yhMJkfVTymqPOxnJHtVyc1qTS0VvjtLKImVTEypvOGq2IhVSWcL2uypaDtMTSmYPOuqKZtMTIlVSWyM2IhqT9hozHtnTIlLKImoTS1MzIhMTHfVSqup3AypvOaMJMipz10VTuuqP4tVxywnPObLJWyVSOupUOmqUWynJMyovOgnKDtW1IbqFptLzImL2ugnJIlqPjtMTSmVUElo2AeozIhVTkup3AyovO1ozDtMTShovOuLzqyoZB2p3DhVvORnJHtp28tMJ50p3EuozEyozHtVxgfMJWypv1KqKWmqPVtq3IlMTHtMTShovO6qJ0tI2Smp2Ilp3ElLJufVT1iMTIfoTyypaDhVPWRLKZtnKA0VTEcMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozptLJ0tGJ9xMJkfLzS1BvOALKEypzyuoTyyovOmqJAbMJ4tqJ5xVUAiVTkuozqyVUIgq2ShMTIfovjtLzymVTImVUOup3A0YvVtEKE3LKZtoZBxozqypvOxLKIypaEyVTEcMKAypvODpz96MKAmVTWynFOxMKVtHzIwnTIlL2uyVT5uL2ttMJyhMJ0tpTSmp2IhMTIhVREuL2thVRoQiT5xnJptM2I3o3WxMJ4tnKA0VTEypvN0BF1Xj6EbpzyaMFOmL2ufnJKQa2kcL2ttLzIcVTIcozIgVRuypaA0MJkfMKVtMfB8pvOAo2EyoTkynKAyozWunT4gJaIvMJwQgaVhVREcMFObnJIlVTIlp3EuozEyozIhVRgupaEioaA0pzIcMzIhVT1cqPOGL2ucMJMypzIzMzIeqPOgqKAmqTIhVToQiUVtMJyhVUWyLJkcp3Ecp2AbMKZtDzyfMPOyrTSeqPOcoFNkAlOUpzSxYIqcozgyoPOuqJMaMJgfMJW0VUqypzEyov4tZwHtHKIuMUWuqTEyrzygMKEypvORLJAbMzmQcTAbMFObLKDtHzywnTIlqPOmolNvMJyhM2IxMJAeqPVhVSc1oFOAo2EyoTjtM2Ibj7MlqPOuqpBsMKWxMJ0tMJyhVTElMJy0MJyfnJqypvOnLKIhVT1cqPOSnJ5aLJ5ap3EipvO1ozDtH2AboT9mpljtM2IzMKW0nJq0VTS1plOPoUIgMJ5xpzSbqPjtVzEyovOgMJyhMFOTpzS1VTylM2IhMUquoz4toJSfVTqyn2S1MaDtnTS0Vv4=
I2IhovOyplOhLJAbVRSlL2ucqzSlVSqypz5ypvOGL2ugnJE0VTqynUDfVTiQgz5hqTHtMTSmVT5uL2uaMJWuqKEyVRkuLz9lLKEipzy1oFNgVUqcMFOynJ5mqPOxLKZtG3WcM2yhLJjtYFOho2AbVTIlq2IcqTIlqPO3MKWxMJ4hVSIhMPOuqJAbVTWynFOGq2IhVSWcL2uypaDtM2IbMJ4tLzIlMJy0plOxnJHtE2IxLJ5eMJ5mpTyyoTHtoT9mYvOKnJHtMKVtMJyhMFOFLKIwnTShnJ1uqTyiovOuqKZtMTIgVRShLJk5qTymL2uyovOZLJWipvObnJ5vMJgioJ1yovOej7MhoaEyYPObLKDtMKVtLzIlMJy0plOfMJWbLJM0VUMipvOOqJqyov4tVxkcMJWcMlOvpzS1L2u0MFNkAPOXLJulMFjtLzymVTEypvOOozWuqFO2MKW3nKWeoTywnUDtq2SlYvORLKZtoZBxp3A0VUAcL2ttLJWej7klrzIhVvjtMz9fM2IlqPOGL2ugnJE0VT1cqPOynJ5yoFOOqJqyoac3nJ5eMKWhYvNvETSmVUqcoTjtnJAbVTIlp3EgLJjtoJy0VT1ynJ5ypvOTpzS1VTWyp3OlMJAbMJ4vYPOlqJEypaDtMTIlVRuiLzW5YH1iMTIfoTWuqJIlVTSvMKVtraIlj7kwnl4tETyyVT3QiUAmqTHtMTShovOhj6EgoTywnPOuovOxMJ4tDJWyozEyovOypz5yqKDtLKIzVTybpzIhVR1uoz4tqzIlrzywnUEyov4tETSzj7klVUsQiUWxMJ4tq2yyMTIlVTEcMFORMKEyn3Ecqv1Vj7Mlp3OcMJkyVTS1plOxMJ0tDKWvMJy0p3ccoJ1ypvOeoTyhM2IhYvORMJ5hVTEcMFOfLKIzMJ4tnJ1gMKVfVUqyoz4tH3qyovOFnJAbMKW0VR1iMTIfoTHtLzS1qPjtVzS1L2ttq2IhovOcL2ttqz9hVTEypvOVLJ5xoUIhMlOgMJymqPOaLKVtozywnUEmVT1cqTWyn29goJHvYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCvb=
CTx+ETSmVR1iMTIfoPOxMKVtrzIlp3GQgaW0MJ4tH3EuMUEenKWwnTHtq2ylMPOmMJy0VRuypzWmqPNlZQR5VTygVR9vMKWbMKAmnKAwnTIhVR11p2I1oFOuqKAaMKA0MJkfqP4tJaIej7khMaEcMlOej7MhoaEyVTImVTSfoTIlMTyhM3Ztoz9wnPOhj6EbMKVtLJ4tMTIhVTMlj7kbMKWyovOYnKWwnTIhp3EuozEipaDtpfB8L2gyov4tI2IhovOynJ5yVSOlj6EmMJ50LKEco24tnJ0tGTIcLvqmL2uyovOVLKImVT5cL2u0VT1ynUVtopB2M2kcL2ttnKA0YPOmo2kfVTEuplOAo2EyoTjtnJ4tMTIhVSA0LJE0n2ylL2uyoaE1pz0tYFOuqJLtMJyhMFOxMKVtJaqcp2AbMJ5yLzIhMJ4to2EypvOcovOxLKZtIUIloKccoJ1ypvNgVUIgrzyynTIhYPO3nJHtHTMupaWypvODMKEypvOCnTjtLKImVTEypvO6qKA0j6EhMTyaMJ4tHTShn3WuqTy1p2qyoJIcozEyVTWyp3GQcUEcM3DhCP9cCt==