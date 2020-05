Nähe mit Abstand an der Martin-Buber-Schule in Gießen

Zurück in den normalen Rhythmus: Auch an der Martin-Buber-Schule wird das noch eine Weile dauern. Denn gerade für Kinder mit geistiger Behinderung ist es schwer zu verstehen, wenn sie aus ihrem Alltag mit geregelten Strukturen plötzlich herausgerissen werden. Foto: Friese

Giessen. Nähe und Miteinander spielen an der Gießener Martin-Buber-Schule eine zentrale Rolle. Kein Wunder, in ihrem Leitbild orientiert sich die Schule für geistige Entwicklung mit Abteilung für körperlich-motorische Entwicklung an einem prägenden Satz ihres Namensgebers: "Alles wirkliche Leben ist Begegnung." Doch in der Corona-Krise ist genau das kaum möglich - sich zu begegnen. "Geregelte Strukturen helfen Kindern mit geistigen Behinderungen, ihren Alltag zu bewältigen. So plötzlich herausgerissen zu werden, ist für viele schwer zu verstehen und schwer zu ertragen", betont Schulleiterin Dr. Gabriele Kremer im Interview mit dem Anzeiger. Die Lehrerinnen und Lehrer haben sich daher in den vergangenen Wochen sehr bemüht, in Kontakt zu bleiben. Zurück in den normalen Rhythmus zu finden, werde aber wohl trotzdem einige Zeit brauchen.

Seit Wochen ist kein normaler Unterricht möglich. Was bedeutet das für Kinder und Jugendliche mit geistiger respektive körperlich-motorischer Einschränkung?

Unsere Schülerschaft ist vom Entwicklungs- und Leistungsstand sehr heterogen, deshalb ist es schwer, dies allgemein zu beantworten. Grundsätzlich haben wir eine sehr viel größere Nähe zwischen Kindern und Lehrkräften. Die Mädchen und Jungen gehen sehr gern zur Schule, daher würde ich zu allererst sagen: Wir vermissen uns. Viele unserer Kinder können außerhalb der Schule nicht so viele Kontakte pflegen, sie sind somit viel einsamer. Geregelte Strukturen helfen Kindern mit geistigen Behinderungen, ihren Alltag zu bewältigen. So plötzlich herausgerissen zu werden, ist für viele schwer zu verstehen und schwer zu ertragen. Wir befürchten, dass wir einige Zeit brauchen werden, um wieder zu einem normalen Rhythmus zu finden.

Welche Rückmeldungen haben Sie und Ihre Kollegen von Eltern bekommen, wie sie die Krise mit einem behinderten Kind meistern?

Auch das ist sehr verschieden. Denn das hängt nicht nur vom Behinderungsgrad ab, sondern auch von den Ressourcen der Familie. Besonders schwer haben es Familien mit Kindern, die in engen Wohnungen ohne Garten leben, keine familiäre Unterstützung bekommen und nur über wenig finanzielle Möglichkeiten verfügen, um Entlastung zu schaffen. Insgesamt würde ich sagen, dass wir große Hochachtung davor haben, wie "unsere Eltern" diesen Herausforderungen begegnen und versuchen, in dieser schwierigen Phase alles dafür zu geben, dass sich ihr Kind weiter gut entwickelt und eine frohe Zeit hat.

In der Martin-Buber-Schule sieht es nicht aus wie sonst: Kathrin Befort, Dr. Gabriele Kremer (vorne), Michaela Müller und Alea Lenz (von links) vom Schulleitungsteam haben die Klassenräume umgestaltet. Foto: Martin-Buber-Schule

Welche Angebote macht die Martin-Buber-Schule zur Unterstützung?

Alle Kinder erhalten Materialien, an denen sie arbeiten können. Weil Unterricht an einer Schule mit einem Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung nicht nur mit Arbeitsblättern funktioniert, fahren die Kolleginnen und Kollegen Päckchen aus, drehen Filme oder machen mit ihren Klassen Videokonferenzen. Sie pflegen einen engen telefonischen Kontakt, unzählige SMS gehen hin und her, einige Lehrerinnen und Lehrer holen Kinder auch für einen Spaziergang ab. Wir versuchen, den Kontakt über die Homepage zu halten, laden Bilder und Videos von der Schule hoch, die Eltern schicken uns Bilder von zu Hause, wir stellen Rätsel auf die Seite. Die Sozialarbeit unterstützt Eltern dabei, alle Hilfsmöglichkeiten, die vorhanden sind, nutzbar zu machen.

Wie läuft in diesem Fall das "Homeschooling" ab?

Manche Kinder arbeiten zu Hause wie alle Regelschüler auch an ihrem Arbeitsmaterial. Andere benötigen viel Unterstützung von den Eltern, um zum Beispiel praktische Dinge zu erledigen - wie Sonnenblumen zu pflanzen und zu pflegen. Wir haben auch "Live-Unterricht" per Videokonferenz.

Und wie ist die Notbetreuung organisiert?

Wir haben momentan 17 Kinder in der Notbetreuung, die teils sehr stark beeinträchtigt sind. Um den Hygieneregeln nahezukommen, sind sie auf sieben Gruppen verteilt, häufig handelt es sich um eine 1:1-Betreuung unter Einbeziehung von Teilhabeassistenten. Alle Kinder haben eine Kiste mit Arbeitsmaterial, das ihre Klassenlehrer zusammengestellt haben. Ansonsten bemühen sich die Lehrkräfte der Notgruppen, einen möglichst abwechslungsreichen und frohen Unterrichtsalltag zu gestalten.

Am heutigen Montag erfolgt der nächste Schritt zur Wiederöffnung. Vor welche Herausforderungen stellt das Sie und Ihre Kollegen?

Was uns alle sehr geschmerzt hat, war die Entscheidung, wer zunächst aufgrund der hygienischen Bestimmungen nicht in den Präsenzunterricht kommen kann. Wir haben sehr viele Kinder, die es auch bei einer 1:1-Begleitung nicht tolerieren, von anderen ferngehalten zu werden. Sie können die Abstandsregeln ebenso wenig einhalten wie die Hust- und Nies-Etikette. Viele von ihnen können zudem nicht lange am Tisch sitzen. Das ist ein Grund, warum sie Martin-Buber-Schüler sind - und nun ist es auch ein Grund, warum sie zunächst fernbleiben müssen.

Was hat sich räumlich geändert, um den hygienischen Vorgaben gerecht zu werden?

Die Räumlichkeiten sind wirklich ein großes Problem. Durch die individuelle Förderung gibt es sehr viel Material in den Klassen, wir essen in den Klassen, schwer beeinträchtigte Kinder werden in den Klassen gelagert, damit sie dabei sind. Wir mussten Klassen ausräumen und herrichten, um überhaupt Abstände halten zu können. Wir mussten die Stellplätze von Stühlen markieren, weil die Schülerinnen und Schüler nicht selbstständig abschätzen können, was 1,50 Meter sind. Um Menschenansammlungen in der Pause zu vermeiden, müssen wir die Pausen staffeln. Auch bei der Beförderung wird es mit den Abstandsregeln sehr schwierig, ebenfalls mit dem Tragen von Mundschutz, besonders für die schwer beeinträchtigten Schüler der Notgruppe.

Wie kann denn unter diesen Bedingungen überhaupt der Unterricht ablaufen?

Aktuell wird es so sein: Der Unterrichtstag dauert sechs Stunden inklusive Mittagessen. Die Kinder, die Hygieneregeln weitgehend einhalten können, sind einen Tag pro Woche in der Schule. Sie werden von ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in extra hergerichteten Räumen unterrichtet. Die Notgruppe kommt täglich und hat einen ihren Bedürfnissen entsprechenden Klassenraum. Wir hoffen, dass wir sukzessive weiter öffnen können: mehr Schüler zurückholen, mehr Klassen anbieten. Wobei der Personalmangel nicht zu vergessen ist. Leider fallen nämlich viele Kolleginnen und Kollegen aus, weil sie zur Risikogruppe gehören.