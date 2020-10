Nahversorgung nach Schließung der "Galeria-Markthalle" in Gießen

Bietet die sogenannte "The Sting"-Immobilie Platz für eine Markthalle? Archivfoto: Mosel

GIESSEN (olz). Ist die Nahversorgung in der Innenstadt gesichert? Diese Frage hat Stadtverordnete Manuela Giorgis von der FDP dem Magistrat gestellt. Hintergrund ist die für den 17. Oktober angekündigte Schließung der "Galeria-Markthalle" in der heimischen Filiale von "Galeria Karstadt Kaufhof". Zudem wollte die Liberale wissen, ob es in der Sache grundsätzliche Überlegungen oder Gespräche mit den BIDs gibt. "Die Nahversorgung ist auch nach der Schließung ausreichend gewährleistet", hat Bürgermeister Peter Neidel in der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung geantwortet.

Gerade für Senioren und körperlich eingeschränkte Menschen, die in der Innenstadt leben, sei die angekündigte Schließung eine enorme Einschränkung, argumentierte Giorgis in ihrer Anfrage. Sie verwies zudem darauf, dass eine gute Infrastruktur insbesondere für ältere Menschen große Bedeutung habe, weil sie es ihnen ermögliche, lange selbstständig zu bleiben. Daneben fragte die Liberale an, ob im Rahmen möglicher Überlegungen mit den BIDs zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung auch eine Markthalle in der sogenannten "The Sting"-Immobilie Thema sei. Durch Märkte innerhalb des Anlagenrings und im nahen Umfeld sowie den Wochenmarkt sieht Neidel die Nahversorgung in der Innenstadt nicht gefährdet.

"Die Idee einer Markthalle ist grundsätzlich positiv. Aber sie darf den Wochenmarkt nicht schwächen", führte der Bürgermeister aus. Über die Wirtschaftsförderung würden die Besitzer von Leerstandsimmobilien beraten.

Durch ein Schild vor der Karstadt-Filiale im Seltersweg war die Schließung der "Galeria-Markthalle" erst vor wenigen Wochen bekannt geworden. Trotz mehrfacher Anfragen hat sich der Konzern gegenüber dieser Zeitung bislang nicht dazu geäußert. Auch der städtische Seniorenbeirat hatte im Sommer die Sorge älterer Menschen wegen der anstehenden Schließung der Lebensmittelabteilung in der Karstadt-Filiale ausgedrückt. Für viele Senioren sei sie eine gute Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf gewesen.