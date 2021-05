Name fürs Museumsboot gesucht

Leinen los! Linn Mertgen vom Museumsteam auf dem zweirädrigen Museumsboot. Noch fehlt ein Name für das Gefährt, das künftig seine Runden durch die Stadt drehen wird. Foto: Schultz

GIESSEN - Ein Museumsboot auf zwei Rädern kann das Oberhessische Museum ab sofort sein Eigen nennen. Anlässlich des Internationalen Museumstags wurde das Gefährt am Sonntag vor den Türen des Alten Schlosses bei passendem Regenwetter schon einmal probeweise zu Wasser gelassen. Gleichzeitig wurde die neue Sonderausstellung "Auf den Spuren der Archäologie. Vom Fundort ins Museum" eröffnet - zumindest digital.

Oberbürgermeisterin und Kulturdezernentin Dietlind Grabe-Bolz hoffte in ihrer online übertragenen Eröffnungsrede, "dass das Digitale nicht zur dauerhaften Gewohnheit wird". Sie sprach zur neuen Archäologie-Ausstellung, während sie passenderweise vor dem historischen Einbaum aus dem Jahr 791 stand, das sich im Obergeschoss des Rathauses befindet. "Digitale Angebote können einen analogen Besuch nicht ersetzen. Daher bin ich sehr dankbar, dass das Museumsteam trotz der Einschränkungen eine begehbare und mit allen Sinnen erfahrbare tolle Sonderausstellung realisiert hat, die wir hoffentlich bald alle besuchen können werden." Die Oberbürgermeisterin würdigte insbesondere, dass Objekte ausgewählt wurden, "die etwas über das Leben in der Region und unterschiedlichen Epochen preisgeben", über "das Leben hier vor Tausenden von Jahren".

Römer und Germanen

Das Oberhessische Museum habe sich auf Spurensuche begeben und die Vergangenheit unter die Lupe genommen, sagte Museumsdirektorin Dr. Katharina Weick-Joch. Man gebe mit der Sonderausstellung im Obergeschoss einen "repräsentativen Einblick über 200 000 Jahre Menschheitsgeschichte von der Steinzeit bis zum Mittelalter". Die Funde veranschaulichten die Bedeutung der Archäologie "für Forschung, das Museum und vor allem für die Gesellschaft." Gerade der hessische Raum spiele als "Kontaktzone vielfältiger Kulturen eine bedeutende Rolle." Zuletzt hätten es die Funde im Gießener Stadtbild ermöglicht, "das Leben im Mittelalter nachzuvollziehen". Und: "Auch wir beeinflussen durch unser Handeln die Zukunft." Dieses Bewusstsein zu schärfen, sei ganz im Sinne des Mottos des Museumstages, "Museen inspirieren die Zukunft". Für sie ist dieser Aspekt ein "zentraler Bestandteil unserer Arbeit". Vorläufig kann man sich auf einem kleinen digitalen Rundgang mit den Fundstücken vertraut machen, zu denen Kuratorin Linda Heintze Informationen beisteuert.

Am Sonntagvormittag, das Museum hatte um 11 Uhr mit einem digitalen Programm für Kinder begonnen, waren die Museumsleiterin, Volontärin Linn Mertgen, der wissenschaftliche Mitarbeiter Mario Alves sowie das Künstlerpaar Ingke Günther und Jörg Wagner zur Kontaktaufnahme vor dem Haus anwesend. Während Mertgen eine Testrunde mit dem Museumsboot drehte, nahm das Museumsteam Kontakt zu Passanten auf, die neugierig herüberschauten. Beim Museumsboot handelt es sich um einen originellen Umbau des museumseigenen Lastenrades, das von der gemeinnützigen Agentur Flux-Impulse, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt, sowie Günther und Wagner konzipiert wurde. Das Gefährt wird zukünftig ganz sicher die gewünschte Aufmerksamkeit erzeugen, wenn es sich durch den Stadtraum bewegt.

Zwar blieb das Alte Schloss auch am Internationalen Museumstag geschlossen, aber die Bürger wurden gebeten, auf bereitliegenden Stimmzetteln, schön gefaltet zu kleinen Papierbooten, an einer Abstimmung über den zukünftigen Namen des Fahrzeugs abzustimmen. Es gab vorbereitete Vorschläge: nach Johannette Lein (Johannette, Nette, Jojo), nach Hedwig Burgheim (Hedwig, Hedi) und Henriette Fürth (Henriette und Jette), allesamt bedeutende Bürgerinnen der Stadt. Die Stimmzettel wurden erst einmal im Laderaum des Museumsbootes gesammelt. Währenddessen publizierte das Museumsteam wesentliche Inhalte des Tages auf Instagram und Facebook. "Wir hoffen auf ein paar Namensvorschläge auch von dieser Seite", sagte die Museumsleiterin.

Mit zunehmendem Sonnenschein hielten immer mehr Passanten an und vertieften sich angeregt in Gespräche mit den Museumsleuten. Es entwickelte sich ein reger Austausch, der wieder einmal belegte, dass sich dieses Ausstellungshaus neben dem Konservieren vor allem aufs Vermitteln von Bezügen und Anknüpfungspunkten an die Geschichte konzentriert und dabei zugleich geschickt und entspannt vorgeht. Einen Steinwurf entfernt bot das Gießkannenmuseum seinen Besuchern (auch hier gab es keinen Zugang) eine kleine Filmvorführung im Schaufenster, auch hier fanden vor der Tür angeregte Gespräche statt. Ansprachen und Rundgang sind bis auf Weiteres auf dem Youtube-Kanal des Oberhessischen Museums zu sehen, der über die Webseite des Hauses zugänglich ist.

Die Sonderausstellung "Auf den Spuren der Archäologie. Vom Fundort ins Museum" läuft bis Januar 2022. Eine Öffnung der Gießener Museen ist bei weiter fallenden Inzidenzzahlen schon in dieser Woche denkbar.