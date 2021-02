Namhafte Gastronomen planen Stand auf Gießener Wochenmarkt

Aus Gießen wird sich der "Schlosskeller" an dem Marktstand beteiligen. Foto: Friese

GIESSEN - Wenn die Gäste nicht in die Restaurants gehen können, müssen die Gastronomen eben zu den Gästen kommen - und zwar auf die Straße. Ein Bestell- und Abholservice wird vielfach bereits angeboten, um die Zeit des Lockdowns zu überbrücken. Nun ist obendrein geplant, sich möglichst mittwochs und samstags mit einem gemeinsamen Stand auf den Corona-bedingt momentan etwas ausgedünnten und räumlich ausgedehnten Gießener Wochenmarkt zu begeben. Die Anregung dazu stammt von Axel Horn von der Burg Gleiberg. Da voraussichtlich bis Ostern gar nicht über einen normalen Betrieb nachgedacht werden brauche, mussten nämlich alternative Lösungen und Mitstreiter gefunden werden. "Wir hätten auch gerne schon früher angefangen", meint Horn im Gespräch mit dem Anzeiger. Aber natürlich sei zunächst organisatorisch einiges zu klären. Wann der Startschuss fällt, ist daher noch offen. Angepeilt werde spätestens Mitte Februar.

Für diese Woche ist ein Treffen mit dem Ordnungsamt anberaumt, um weitere Details zu erörtern und sich einen eventuellen Standplatz - vermutlich auf dem Kirchenplatz - anzuschauen, bestätigt Stadtsprecherin Claudia Boje und weist auf die "Bewerbung von sechs namhaften Gaststätteninhabern aus Gießen und der Region" hin. Falls machbar, solle ein fester Standplatz vereinbart werden, zeitlich begrenzt auf die Pandemie und die damit verbundenen gastronomischen Schließungen. Solange könnten sie per Tageserlaubnis am Wochenmarkt teilnehmen. Die Vorgaben des Ordnungsamtes richteten sich nach dem, was für alle anderen Marktbeschicker mit gleichem oder ähnlichem Angebot gelte. Nicht ständig den Standort wechseln zu müssen, wäre dabei ebenso im Sinne der Gastronomen.

Wie Axel Horn berichtet, sind neben dem Wettenberger selbst bisher auch Frank Haas vom "Schlosskeller", Steffi Rink vom "Erlenhof" in Wißmar, Antonio Branca vom Restaurant "Zum Heiligen Stein" in Muschenheim und das "Burg Café Amöneburg" mit von der Partie. Weitere Rückmeldungen stehen noch aus. "Ich betrachte das relativ unproblematisch und kollegial", betont Frank Haas. Wer noch Interesse habe, könne hinzustoßen. Verkauft werden sollen in erster Linie hochwertige Lebensmittel in Gläsern: zum Beispiel Suppen, Saucen, Pesto, Nudeln, Aufstriche oder Wildragout. Verzehr und Verköstigung vor Ort sind nicht vorgesehen. Vielmehr sei beabsichtigt, mit dieser speziellen Auswahl das Essen zu Hause zu verfeinern oder die Zubereitung zu erleichtern. "Das soll einerseits ein kleines Zubrot sein, andererseits wollen wir zeigen, dass wir noch da sind", umschreibt der "Schlosskeller"-Chef die "wichtigste Antriebsfeder". Der Wochenmarkt direkt vor der Haustür sei dafür jedenfalls eine geeignete Bühne.

