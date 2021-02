Narren in Gießen-Allendorf sorgen für „Hüttenzauber“ vorm Bildschirm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-ALLENDORF - „Wir wären keine Narren, wenn wir nicht auf gute Ideen kommen würden“, betont Bernhard Lèfevre. Sichtlich stolz begrüßte der Sitzungspräsident der Karnevalfreunde Allendorf (KFA) die närrischen Gäste, die nicht in die Sport- und Kulturhalle zum Feiern kommen durften, sondern zu Hause vor den Monitoren saßen. Sie warteten gespannt, bis der närrische Abend losging. Einzig der Beginn um 19.11 Uhr glich den bisherigen Sitzungen, der „Hüttenzauber“, wie der Sitzungspräsident das närrische Geschehen nannte, das mit viel technischem Aufwand zustande kam, hatte auch ein Motto: „Mundschutz, Handschuhe, Schal, heute begrüßen wir euch digital“. Dazu erläuterte der Sitzungspräsident: „Wer hätte das gedacht, dass irgendwann einmal ein scharf gewürzter Fledermauseintopf aus Wuhan dazu führt, dass eine weltweite Pandemie sogar uns Narren den Gar-aus macht.“

„Der Elferrat ist trotz Covid sehr agil und trotzdem fit“, verkündete KFA-Ehrensitzungspräsident Rudi Pilz, der neben den übrigen Mitgliedern eine Videobotschaft sandte. Und kündigte an, nach der Pandemie gebe es eine wie noch nie da gewesene Feier. Allendorfer Fastnacht aus dem Spielzimmer, das hätte sich niemand träumen lassen, doch es funktionierte: Die Familie Lefèvre räumte kurzerhand das Domizil der Kleinen aus, es entstand ein Übertragungsstudio der Allendorfer Fastnacht. Per Zoom-Account erlebten schließlich über 120 Teilnehmer eine Sitzung der anderen Art. Auf Deichgraf Elmar Klee mussten sie nicht verzichten, er glossierte das Geschehen am Kleebach und in der Welt. „Wer dachte, das bleibt nicht lange, denn es ist ja made in China, sah sich getäuscht“, resümierte der Mann vom Deich. „Es wissen die Jungen und die Alten, aus China hat noch nie was lang gehalten. Doch mit dem Virus haben sie sich selbst übertroffen“, seine nüchterne und bedauerliche Feststellung.

Im Schnee tanzten die Kleebach-Büxxen, eine nette Idee, mit den Schlitten in die Natur zu gehen und das per Video und regelkonform für die Närrinnen und Narrhalesen festzuhalten. In kleinerer Besetzung als üblich zeigten sich die Tänzerinnen der KFA-Garde, jede Tänzerin schaffte Platz in der Wohnung und tanzte für sich alleine, Trainerin Jasmin Kreußel schnitt die Auftritte zu einem gelungenen Video zusammen. Auch die Kleinsten von den KFA legten eine Mischung aus vergangenen Auftritten und neuen Schritten per Video vor. „Schunkelt eine Runde, was das Zeug hält“, forderte der Moderator auf, notfalls mit der Stuhllehne. „Weil wir so brav sind“, stimmte eine Frauenstimme beim Schunkellied ein und verriet ein wenig von der Stimmung im heimischen Wohnzimmer. „Geil Pele, sauber“, ertönte ein Lob aus dem Lautsprecher für den Deichgraf.

Allendorfer Fastnacht ohne die „Aandorfer Domspatzen“, das geht gar nicht – und so schickten die Männer ein „Best-of“ ihrer vergangenen Auftritte über das Internet. „No Names“ versuchten, das Thema Zoom-Meeting auf ein neues Level zu heben und probierten Tricks für phänomenale Effekte aus. So wanderte eine Gitarre mühelos von einem Bild und Haushalt zum anderen und verwandelte sich in ein Saxofon. Die sechs Mitwirkenden von Stromkasten 64 traten nicht gemeinsam auf, die einzelnen Beiträge vor dem Laptop fügten sich dennoch gut zu Sketchen zusammen. Frotzeleien sind eben auch Bestandteile von KFA-Sitzungen und so erfuhr der Sitzungspräsident, er sei der Einzige, dem es in den letzten 20 Jahren gelungen sei, zeitlich nicht zu überziehen.

Doch gut 60 Minuten Spaß, die mit hohem technischen Aufwand produziert wurden, in einer Zeit, wo vieles anders ist, haben den Mitwirkenden und ihrem Publikum großen Auftrieb gegeben. Und gefielen: „Eine tolle Sache, toll gemacht“ oder „Wir ziehen den Hut, mega toll“. „Endlich Leben“, drückte auch etwas Wehmut aus. Tobias Blöcher, der erste Vorsitzende des KFA, und Christof Briegel kümmerten sich im Studio um die technischen Abläufe und meisterten ihre ungewohnte neue Aufgabe mit Bravour. Am Ende war es wie immer: „Wer Aandorf und sei Fastnacht kennt“, der KFA-Walzer, den Rudi Pilz geschrieben und Christof Briegel eingespielt und der von den „No Names“ gesanglich unterstützt wurde, setzte den Schlusspunkt. Nicht mit den Menschenmassen, wie es die Sport- und Kulturhalle gewöhnt ist, sondern mit einem Publikum draußen in den Wohnzimmern, die mitsangen. „Echt genial, 121 Narren auf dem Kanal“, spiegelte die gute Stimmung bei den Fans der Fastnacht wider, die froh und dankbar für den „Hüttenzauber“ waren. Und noch eine Weile zu Hause und doch gemeinsam mit den Unermüdlichen vor den Monitoren feierte. Kleine Faschingstütchen mit Bastelanleitungen verteilten KFA-Mitglieder am Sonntag an die Kinder, die in diesem Jahr auf den beliebten Kinderfasching verzichten müssen. Die nette Idee dazu hatte Katrin Schott, sonst für diese Kinderveranstaltung verantwortlich.