„Naturnahe Erkundung der Lebensumwelt“ an Schulen in Gießen

Stolz zeigen die zehn Grundschüler der Goetheschule ihre Schnitzzertifikate, die sie von den Leitern der Projekttage, Jörg Schmidt und Max Wende, erhalten haben. (Foto: Czernek)

GIESSEN - Giessen. Die Corona-Krise trifft jeden, Kinder jedoch besonders. Konkrete Ideen, wie ihren Bedürfnissen gerecht werden kann, gibt es wenig. Hier setzte die Idee des Vereins Bündnis für Familien ein: Er gab in den Herbstferien den Impuls für die Projekttage „Naturnahe Erkundung der Lebensumwelt“, die die Waldakademie Hessen an zwei Gießener Grundschulen veranstaltet hat. „Wir wollten einen Impuls geben“, sagte Ina Müller vom Verein „Bündnis für Familie“, der die Workshops finanzierte. Diese Idee ist bei der Stadt Gießen auf fruchtbaren Boden gefallen, sie übernahm die Organisation.

Für drei Tage zogen jeweils zehn Schüler der Klassen eins bis vier los, um ihre Gegend zu erkunden. In der ersten Ferienwoche entdeckten Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule in Wieseck, was sich an natürlichem Lebensraum in unmittelbarer Nähe der Schule befindet. In der zweiten Woche war eine Gruppe von Schülern der Goetheschule dran, die Lahnwiesen zu erkunden.

Klangstab und Stockbrot

„Wir waren jeweils fünf Stunden nur draußen, egal welches Wetter es war“, erläuterte Jörg Schmidt von der Waldakademie. Zu entdecken und zu lernen gab es viel, auch den richtigen Umgang mit einem Schnitzmesser. Mit diesem schnitzten sich die Grundschüler einem Klangstab und einen Stockbrotstock, denn das gehört zu einem richtigen Lagerfeuer dazu. „Es hat den Kindern richtig Spaß gemacht. Manchen sah man allerdings am ersten Tag auch an, dass sie noch nicht häufig in einem naturbelassenen Gelände bewegt haben“, ergänzte Max Wege, ebenfalls von der Waldakademie. „Und am letzten Tag hatten dann alle auch wirklich wetterfeste Kleidung an, denn die braucht es in der freien Natur“, fügte er hinzu.

„Das Interesse an diesem Angebot war extrem hoch“, berichtet Schulleiterin Kerstin Muscheid. Letztlich entschied das Los, wer an den drei Tagen dabei sein durfte. „Wir sehen die Notwendigkeit von Ferienangeboten und werde diese zukünftig eher noch verstärken“, ergänzt Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser. Im Hintergrund galt es einiges zu organisieren: Sei es, dass die Schultoiletten für die Kinder offen waren oder dass sie zu Mittag mit einem Lunchpaket versorgt werden konnten. „Die Organisation haben wir gerne übernommen. Wir freuen uns sehr, dass alle Kinder viel Freude daran hatten“, sagte Michael Mayer von der Stadt Gießen dazu.

„Die Kinder haben alle mit großer Begeisterung mitgemacht und im Anschluss daran haben sie auch zu Recht jeder eine Schnitzurkunde erhalten. Ich bin einfach nur begeistert, wie gut alles klappte“, verdeutlicht Schmidt. „Und was gibt es Schöneres, als in glänzende Kinderaugen zu sehen?“ Ein Arbeitsschwerpunkt der Waldakademie ist es, Natur im direkten Umfeld erlebbar zu machen. Dafür bietet die Akademie verschiedene Kurse für Schulgruppen an. „Wir gehen auch gerne auf die Wünsche der einzelnen Schulen ein“, so der Leiter.