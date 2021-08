Nebenberuflich das Orgelspiel erlernen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Kann man das Orgelspielen lernen, wird Regionalkantor Michael Gilles häufig gefragt. „Das kann man“, und das auch neben der Schule, neben dem Studium, neben dem Beruf. Eine kirchenmusikalische Ausbildung beinhaltet dabei weit mehr als nur das Orgelspielen. Auch das Leiten von Erwachsenen- und Kinderchören sowie der Kantorendienst, das Vorsingen im Gottesdienst, gehört zu den Aufgaben eines Kirchenmusikers oder einer Kirchenmusikerin. Weil aber nicht jeder alles können muss, bieten das Bistum Mainz und das Regionalkantorat Gießen auch Teilbereichsausbildungen an, erläutert Gilles.

Sie sind besonders für Schüler und Studenten interessant, haben aber keine Altersbeschränkung und enden in der Regel nach zwei Jahren mit einer qualifizierenden Abschlussprüfung und einem Zertifikat der Diözese Mainz. Neben den Einzel-Unterrichten in den Fächern Orgel und Gesang werden je nach Ausbildungsform weitere Fächer in Gruppen und Kursen unterrichtet. Dazu zählen Chorleitung, Kinderchorleitung, Liturgik, Liturgiegesang, Tonsatz, Gehörbildung, Partiturspiel, Musikgeschichte und Orgelbaukunde. Der Unterricht findet je nach Ausbildungsgang in der Bonifatiuskirche in Gießen bei professionellen Dozenten, sowie an acht Kurssamstagen im Institut für Kirchenmusik in Mainz statt. Anmeldeschluss ist der 15. September.

Weitere Informationen sind auf der Homepage www.bonifatius-giessen.de zu finden. Für Fragen zu den Ausbildungsgängen und Voraussetzungen ist Regionalkantor Michael Gilles erreichbar unter regionalkantor@bonifatius-giessen.de oder 0641/71070.