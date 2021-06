"Nein heißt Nein" - Broschüre von Unvergesslich Weiblich Gießen

Titelbild der Broschüre. Foto: Hies

GIESSEN - Der Gießener Verein Unvergesslich Weiblich ist seit über 35 Jahren in der geschlechtsspezifischen Gewaltprävention aktiv - nun veröffentlicht er eine neue Broschüre für Frauen mit Behinderungen: "Nein heißt Nein - Ein Leitfaden für Frauen mit Behinderungen" richtet sich an alle Frauen und dient der Selbststärkung. Strategien der Gegenwehr, wie Selbstbestimmung, Selbstbehauptung, Flucht, Hilfe holen und körperliche Gegenwehr finden hier ebenso Platz wie Informationen zu Gewalt und Grenzverletzungen.

Außerdem gibt es viele Erfolgsgeschichten von Frauen mit Behinderungen, die sich gegen Übergriffe auf unterschiedliche Arten zur Wehr gesetzt haben. Eine Aufstellung mit Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowohl deutschlandweit als auch in der Region rundet den Leitfaden ab.

Entstanden ist der Leitfaden im Rahmen des EU-Projektes "No means No - Preventing violence against women with disabilities", das Unvergesslich Weiblich gemeinsam mit sechs weiteren Projektpartnerinnen aus Deutschland, Polen, Frankreich und Belgien während der Projektlaufzeit 2020 bis 2021 durchführt.

Um möglichst viele Frauen zu erreichen und höchstmögliche Barrierefreiheit zu bieten, gibt es den bereits in leichter und schwerer Sprache vorliegenden Leitfaden in beiden Fassungen auch als screenreadertaugliches PDF. Darüber hinaus wird der Leitfaden ebenfalls demnächst in Hörfassung im Daisy-Format und als Video in DGS-Gebärdensprache erscheinen. Diese Fassungen können dann auf www.wendo-giessen.de abgerufen werden.

Die Broschüre "Nein heißt Nein - Ein Leitfaden für Frauen mit Behinderung" kann kostenfrei in schwerer und leichter Sprache bei dem Verein Unvergesslich Weiblich unter der

E-Mail-Adresse info@wendo-giessen.de bestellt und auf www.wendo-giessen.de heruntergeladen werden.