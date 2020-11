Nervig, aber sinnvoll: Umfrage zur Maskenpflicht in Gießen

Auch im Seltersweg herrscht Maskenpflicht - viele halten sich beim Bummeln daran. Foto: Czernek

GIESSEN - Kontaktbeschränkung, Maskenpflicht, Mindestabstand: Die Einschränkungen, mit denen die Corona-Pandemie eingedämmt werden soll, sind umfassend. Das führt wiederum zu Diskussionen. Experten streiten sich, Menschen gehen zum Demonstrieren auf die Straße oder bleiben, verständnisvoll oder ebenso demonstrativ, zu Hause. Auch in Gießen und Umgebung steigen die Infektionszahlen täglich an. Das hat zur Folge, dass gemäß der aktuell gültigen Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen während der Ladenöffnungszeiten auch in der Fußgängerzone eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss. Ebenso auf Parkplätzen von Supermärkten, in Warteschlangen sowie beim Warten auf den öffentlichen Personennahverkehr, bei öffentlichen Veranstaltungen, Sitzungen, Trauerfeiern und Gottesdiensten. Was halten eigentlich die Gießener von diesen verschärften Regelungen? Nervig, aber sinnvoll - so scheint der Tenor zu sein. Doch obwohl viele die neuerlichen Beschränkungen nicht ablehnen, gibt es trotzdem kritische Stimmen. In einem sind sich die meisten Befragten einig: Wenn sich jeder daran hält, ist die Krise schneller vorbei.

Kevin Krempel (28, Gießen): Da Kevin Krempel die Maske auch auf der Arbeit tragen muss, ist es für ihn okay, sie ebenfalls im Seltersweg aufzusetzen. Damit habe er kein Problem. Allerdings hat er beobachtet, dass andere die Vorgaben nicht ganz so genau nehmen: "Viele Leute nutzen Essen, Trinken und Rauchen als Ausrede." Verwundert zeigt sich der Gießener darüber, wenn argumentiert werde, aufgrund einer Lungenerkrankung auf die Maske zu verzichten. Denn schließlich seien diese Menschen besonders gefährdet. Wenn Masken vorgeschrieben seien, solle sich jeder daran halten. Und wenn jemand bei Kontrollen erwischt wird, sei eine Verwarnung angemessen. Allerdings befürchtet Krempel, dass dies vielfach keinen besonderen Effekt erzielen könnte.

Sabrina Gierschewski (22) und Theresa Luhn (21, beide aus Gießen): Die jungen Gießenerinnen begrüßen die Maskenpflicht in der Fußgängerzone, da man so sich selbst und andere besser schützen könne. Die steigenden Zahlen bei den Neuinfektionen würden ja deutlich zeigen, dass etwas getan werden müsse, um zu verhindern, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Als wichtige Maßnahme empfinden sie zudem die Maskenpflicht selbst für Grundschüler außerhalb des Klassenverbandes. Natürlich sei das gerade für jüngere Kinder nicht angenehm und schwierig zu verstehen, und man müsse gut abwägen. Aber der Zeitraum sei ja befristet. Auf der anderen Seite seien Jüngere doch auch gefährdet, sich anzustecken und das Virus zu verbreiten.

Anka Wiegandt (70) und Klaus Brückmann (67, beide aus Wettenberg): "Die Maskenpflicht ist in Ordnung, das hätte man schon viel früher machen müssen. Es ist wichtig, die neuen Corona-Regelungen einzuhalten", meint Anka Wiegandt. "Immerhin kommt es sehr häufig zu engen Begegnungen", fügt Klaus Brückmann hinzu. Trotzdem erscheint ihm einiges widersprüchlich. "Wenn man einkaufen kann und die Kinder wieder zur Schule gehen, warum schließen dann die Restaurants?" Zumal in der Gastronomie viel investiert worden sei, beispielsweise in "die tollsten Klimaanlagen". Auffällig sei indes, dass es im Seltersweg und den anliegenden Geschäften nicht genügend kontaktlose Desinfektionsspender gebe.

Marianne Erb (82, Vogelsberg): "Ich finde die Situation momentan sehr problematisch, meine Einstellung verändert sich da regelmäßig. Im Moment sind die Regelungen eine 'conditio sine qua non' (notwendige Bedingung, unabdingbare Voraussetzung, Anm. d. Redaktion). Es steigt ja nicht nur die Zahl der Infizierten, sondern auch die Zahl derjenigen, die infiziert sind und nicht registriert werden", so die Seniorin. Gleichzeitig zweifelt Marianne Erb, ob die Schließung von Hotels, Restaurants, Theater und Kinos nicht zu weit geht. "Gerade im Kulturbereich müssten wir offener sein, weil unsere psychische und physische Verfassung natürlich auch davon abhängt, mehr zu erleben als nur einzukaufen."

Nicola Hofmann (40, Biebertal): "Morgens ist es in der Innenstadt noch relativ leer, da kann man sich aus dem Weg gehen, wenn jeder darauf achtet", erklärt die Biebertalerin. Prinzipiell sei das Tragen einer Maske aber das Mindeste, um sich selbst beziehungsweise andere zu schützen. Irritiert hat Nicola Hofmann jedoch, dass Passanten ohne Maske von der Ordnungspolizei im Seltersweg nicht direkt angesprochen worden seien. Sinnvoll wäre es aus ihrer Sicht, diese Menschen zumindest nett darauf aufmerksam zu machen.

Phillip Möhler (27, Gießen): "Es gibt keinen besseren Weg, in einer Fußgängerzone die Ausbreitung des Virus zu begrenzen", sagt Phillip Möhler über die Maskenpflicht. Seiner Auffassung nach hätte das gerne schon früher so geregelt werden können. Je mehr Orte, an denen dies verpflichtend ist, desto besser. Gleichwohl müsste noch mehr und konsequenter darauf hingewiesen werden, auch Mindestabstände zuverlässig einzuhalten. Selbst fühle er sich dazu nicht berechtigt, andere Menschen zu ermahnen. Daher schlägt der 27-Jährige stichprobenartige Kontrollen vor - eine "permanente Überwachung" durch Ordnungshüter lehnt er dagegen ab.

David Adrian (16, Pohlheim): Der junge Mann kommt aus einer Gemeinde, in der die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen besonders rasant gestiegen sind. "Und das mit den Masken mag ich eigentlich gar nicht", gesteht er, erkennt aber auch: "Man muss das jetzt eben machen." Nur nehme das eben nicht jeder allzu ernst, ist sein Eindruck. Auch David Adrian ist überzeugt, dass es "jedem selbst zu überlassen ist, ob er Corona haben möchte oder nicht und ob er sich davor schützt". Entsprechend würde er auch keine strengeren Kontrollen unterstützen, Hinweisschilder sollten ausreichen. Und während das Maskentragen in Warteschlangen "auf jeden Fall in Ordnung geht", sei diese Vorgabe für Parkplätze nicht unbedingt notwendig.

Fadi Abdullah (43, Gießen): In der Anfangsphase der Pandemie hatte Fadi Abdullah noch richtig Angst vor dem Virus, "weil alles neu war und niemand wusste, was passiert". Inzwischen habe sich diese Angst gelegt. Viele seiner Angehörigen seien an Corona erkrankt gewesen, alle seien wieder genesen. Deshalb vertritt er nun die Meinung, dass das Virus vor allem für ältere Menschen gefährlich sei, für Jüngere und Gesunde sich eher wie eine Grippe oder Erkältung auswirke. Trotzdem befürwortet der 43-Jährige die Maskenpflicht in Supermärkten und in Schulen - auch um zu verhindern, dass Kinder, die vielleicht symptomfrei sind, das Virus auf Erwachsene übertragen. Im Seltersweg brauche es diese Vorschrift jedoch nicht zwingend, weil genug Platz sei, einander auszuweichen.