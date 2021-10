Neu gestaltete Arbeitsplätze im Prototyp

Jetzt teilen:

GIESSEN - In neuem Glanz präsentiert sich der Co-Working-Space im Prototyp, dem in Kooperation mit der Stadt Gießen betriebenen Kulturgewerbehof-Modellprojekt der raumstation3539. „Während der Pandemie sind viele Menschen ins Home-Office gewechselt,“ erinnert sich Atrin Pashaei Farahani, seit März Geschäftsführer der Genossenschaft. „Dadurch konnten wir alles neu gestalten“.

Acht anmietbare Arbeitsplätze stehen in der früheren Pastorenwohnung der ehemaligen Neuapostolischen Kirche in der Georg-Philipp-Gail-Straße zur Verfügung. Tischplatten aus roher Eiche, schwarze Schreibtischlampen und -stühle, dazwischen das Grün der vielen Zimmerpflanzen: „Die Einrichtung setzt einen bewussten Gegenpol zu dem rauen Charme der entkernten Wohnung, das war uns wichtig“, so Farahani. Besonders Kreativschaffende und Tätige im Sozial- und Bildungsbereich sollen sich hier wohlfühlen, aber niemand werde ausgeschlossen, betont der Geschäftsführer. Auch der Garten werde immer wieder gerne genutzt.

Interessierte an einem Schreibtischplatz für 135 Euro monatlich können sich per E-Mail an operativ@raumstation3539.net oder telefonisch unter 0641/80898987 melden, um hier – oder auch im zweiten Co-Working-Space der Genossenschaft in der Anschlussverwendung – einen Termin zu vereinbaren. Genutzt werden kann der Prototyp durch die raumstation3539 noch bis Mitte 2022. „Toll wäre es, wenn es bis Ende 2023 weitergeht“, hofft Farahani, „dann könnten wir in den entstehenden Kulturgewerbehof in der Feuerwache umziehen“.