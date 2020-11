Neu in Gießen: Corona-Test im "Walk-in" ohne Anmeldung

Das Resultat des Abstrichs liegt nach circa 36 Stunden vor. Foto: Eluthia GmbH

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Gießener Labor Eluthia hat am Mittwoch in Kooperation mit dem Düsseldorfer, auf Virologie spezialisierten Labor Zotz/Klimas ein neues Corona-Testcenter in Gießen eröffnet. Auf dem Parkplatz gegenüber der Hessenhalle 5 kann sich ab sofort jeder ohne Termin in einem zum Testcenter umgebauten roten Container ("Walk-in") auf Covid-19 testen lassen. Das Test-Angebot steht jedem offen, es richtet sich an Selbstzahler. Eine Kostenerstattung durch die Krankenkassen erfolgt nicht, heißt es in der Pressemitteilung. Die Teststation ist aktuell montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr. Bei zusätzlichem Testbedarf werden die Öffnungszeiten erweitert. Parkmöglichkeiten gibt es direkt bei der Teststation.

Der Test kostet 75 Euro, die Bezahlung ist nur per EC-Karte möglich. Die Mund-Rachen-Abstriche würden fachkundig vom medizinisch-geschulten Labor-Team durchgeführt und über Nacht per Kurier zur Analyse nach Düsseldorf geschickt. Nach circa 36 Stunden erhalten die Getesteten das Ergebnis ohne Zeitverzug per App auf ihr Smartphone. Bei Bedarf kann der Befund auch als pdf-Dokument zur Verfügung gestellt werden.

Unterstützt durch die Stadt Gießen konnte die Teststation in wenigen Tagen errichtet werden, um den bereits sprunghaft angestiegenen Bedarf an Corona-Testungen im Raum Gießen bewältigen zu können. "Das ist eine vernünftige Ergänzung der Test-Infrastruktur. Ich hoffe, dass sie dabei helfen kann, die Unsicherheit in der Bürgerschaft zu mindern", lässt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in der Mitteilung wissen.

"Wir sind stolz, dass wir mit unserer Erweiterung des derzeit sehr knappen Testangebots in Gießen nun auch Personen ohne klare medizinische Indikation eine Testmöglichkeit bieten können", sagt Tarrin Khairi-Taraki, Geschäftsführer von Eluthia, "seien es Unternehmer, die ihren Mitarbeitern eine Testung ermöglichen wollen, oder Menschen, die vor dem Besuch von Angehörigen mit einem hohen Risiko, zum Beispiel über die Feiertage, das Infektionsrisiko minimieren möchten. In Zusammenarbeit mit dem Labor Zotz/Klimas haben wir durchaus noch genügend freie Kapazitäten, um die Testzahlen noch weiter erhöhen zu können."

Das Gießener Labor Eluthia ist ein Start-up, das vor zweieinhalb Jahren von Dr. Ramón Enríquez Schäfer und Tarrin Khairi-Taraki gegründet wurde. Der Fokus des Unternehmens liegt in der Pränatalmedizin. Eluthia ist offizieller Partner der pränatalmedizinischen Abteilungen des Uniklinikums Gießen-Marburg (UKGM) und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH). Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie habe Eluthia sein internationales Netzwerk jedoch auch genutzt, um Lieferketten von Reagenzien und Kits für die Covid-19-Testungen sicherzustellen, heißt es. Weitere Informationen finden sich unter www.eluthia.com.