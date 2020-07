Neu in Musikzentrale Gießen: Per Online-Stream Instrument lernen

Schlagzeug-Dozent Mario Gwiazdowski. (Foto: Musikzentrale)

GIESSEN - (sgl). Mit einem neuen Angebot wartet die Musikzentrale im Sommer auf: Musikinteressierte jeden Alters und jeden Levels sind eingeladen, erstmals auch während der Sommerferien an den Standorten der Musikschule in Gießen, Wetzlar und Braunfels Musik zu lernen und zu leben. Und das erstmals je nach Vorliebe des jeweiligen Schülers: vor Ort in der Musikzentrale, beim Schüler zu Hause oder via Online-Stream. Die Musikzentrale beschreitet damit gänzlich neue Wege des Musikunterrichts, denn traditionell ruht dieser während der Ferien allgemeinbildender Schulen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene können bis zum 14. August alle Unterrichtsangebote für Bass, Gesang, Gitarre, Keyboard und Klavier, Saxophon sowie Schlagzeug belegen.

Das neue Modell richtet sich vor allem an Menschen, denen es im Alltagsbetrieb an Zeit oder Ausstattung fehlt, ihrer Leidenschaft für Musik nachzugehen. Die Fahrt zum Unterrichtsort fällt weg, so können auch Menschen gesetzteren Alters in den Genuss kommen, endlich ein Instrument zu erlernen. Bietet die Musikzentrale schon länger den Unterricht an einem Wahl-Ort des Schülers an, ist das Online-Unterrichtsmodell in Zeiten der Corona-Krise entstanden.

Durch das zeitweilige Verbot von Präsenzunterricht war der Online-Unterricht die einzige Möglichkeit musischer Betätigung. Wesentliche Aspekte des Online-Unterrichts für die Kinder nennt Sebastian Schlöndorf, einer der drei Geschäftsführer der Musikzentrale: Beständigkeit, sinnvolle Beschäftigung während des Shutdowns, die Pflege sozialer Kontakte und Perspektiven für die Zeit danach. Der positive Effekt: „Durch die ablenkungsfreie Zeit und die Besinnung auf Musik als einzige sinnstiftende Freizeitbeschäftigung erzielten nahezu alle Schüler immense musikalische Fortschritte, die den vermeintlichen Mangel des persönlichen Kontakts zum Lehrer wettmachten“, so Schlöndorf.

Conny Kling beim Schlagzeugunterricht. Foto: Musikzentrale 2

Grundsteine bereits gelegt

„Wir konnten in dieser Zeit ab dem ersten Tag der Schulschließungen sofort auf Online-Unterricht umstellen, da wir uns bereits auf Musikunterricht via Internet vorbereitet haben“, erklärt Schlöndorf. Nahezu alle Schüler nahmen den Online-Musikunterricht bereitwillig als Alternative zum Präsenzunterricht wahr. „Was zunächst wie ein Ersatz anmutete, hat sich im Lauf der Zeit zu einem echten Unterrichtsangebot mit Mehrwert entwickelt. So trafen sich Schüler einer Schlagzeugklasse täglich zum gemeinsamen Üben im Netz und absolvierten dort ihre Routinen, Bands probten online. Für das Gros der Schüler war der Unterricht an der Musikzentrale damit über Wochen hinweg die einzige Freizeitbeschäftigung mit Kontakt zur Außenwelt“. „Die Corona-Krise hat als Katalysator gewirkt und schwelende Prozesse befördert”, so Doris Velte und Dirk Rosenbaum, Geschäftsführer der Musikzentrale, abschließend.

Doch nicht nur Kinder profitieren von den neuen Lernmodellen: Auch Erwachsene nutzen das Angebot und erfüllen sich damit teils einen lang gehegten Traum. So auch das Ehepaar Conny und Achim Kling aus Leun – das Ü-60-Paar steckt noch voll im Berufsleben. Per Online-Unterricht lernen sie bei Geschäftsführer Dirk Rosenbaum das Schlagzeugspielen. „In meiner Jugend hatte ich kein Interesse, ein Instrument zu spielen. Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht gerne Musik gehört habe. Doch im Laufe der Zeit stieg durch regelmäßige Konzertbesuche im Rock- und Popbereich meine Begeisterung für die Musikkultur. Bis ich auf Anregung meines Mannes beschloss, ein Musikinstrument zu erlernen“, erzählt Conny Kling. Schlagzeuger hätten sie schon früher mit der Fähigkeit, alle vier Gliedmaßen unabhängig voneinander bewegen zu können, beeindruckt. So fiel die Wahl des Instrumentes leicht. „Bei älteren Schülern gehe ich vielleicht etwas individueller auf ihre Wünsche und Ziele ein, Bezug nehmend auf ihre bisherigen persönlichen Erfahrungen mit dem Instrument, als bei jüngeren“, berichtet Lehrer Dirk Rosenbaum. „Beim Lerntempo und bezüglich des Online-Unterrichts kann ich keine Altersunterschiede erkennen. Eher im Gegenteil, da ältere Schüler oft sehr strukturiert, motiviert und diszipliniert sind. Das ist besonders hilfreich bei den nicht immer ganz so cool wirkenden Aspekten im Unterricht wie Technik oder Notenkunde“.

Unterrichtstermine stehen von Montag bis Samstag in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung. Kostenlose Probestunden, ein Familienticket und Workshops für Interessenten, unter anderem für Gitarre, Cajon oder Songwriting, runden das Programm ab. Erleichtert wird der Besuch des Unterrichts durch die Kooperation mit dem Musikhaus Schönau, das für die Dauer des Unterrichts Mietinstrumente zu attraktiven Konditionen vorhält. Das Angebot richtet sich ganz ausdrücklich an Menschen, denen es im normalen Alltagsbetrieb an der Zeit oder der Ausstattung fehlt, ihrer Leidenschaft für Musik nachzugehen.