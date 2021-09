Neuanfang mit neuen Stimmen

Um Jugend, Freiheit und das Dazwischen geht es in der voluminösen Arbeit der erst 16-jährigen Sarah Porth. Foto: Schultz

GIESSEN - Zu den stabilen Faktoren der regionalen Kunstszene gehört die Galerie23 des Vereins Lebenshilfe, der sich für Menschen mit Behinderung im Landkreis Gießen engagiert. In den strahlend erleuchteten Kellerräumen neben dem Ulenspiegel sind nun neue Arbeiten von vier Gießener Künstlerinnen zu sehen, die den "Zahn der Zeit treffen", wie es in der Ankündigung heißt.

Diese Ausstellung unter dem Titel "She" soll ein Neuanfang sein, wie das vom Trio inzwischen zum Kuratoren-Duo Andrea Lührig und Felix Lachmann geschrumpfte Team ankündigt. Man wolle "eine ganz neue Raumwirkung schaffen", und das ist auch gelungen. Zum ersten Mal werden in der Mitte des Raumes längs gehängte Arbeiten gezeigt: Collagen von Wenda Berger. Sie zeigt Synthesen verschiedenster Materialien und führt die Betrachtenden in die Welt ihrer Familiengeschichte ein. Dabei überlagern sich die Materialien ebenso wie die Geschichten der Familie und werden neu zusammengesetzt.

Diana Binder befasst sich mit Mode, urbanem Lebensraum und Subkulturen und bespielt die Hälfte der linken Wand mit 42 Arbeiten im kleinen Format. Ein Blick in die Zeit, in die Großstadt und in die Welt der Mode: Binder zeichnet mit gezieltem Strich Männer auf Laufstegen, mit Skateboard oder Punker. Die Porträtierten brauchen keinerlei Farbe, denn sie sind auf das Wesentlichste reduziert. Erstaunlich, wie die Reduktion die Aussage, das Timbre der Figuren verstärkt. Ganz ohne Laufsteg wirkt auch die Attitüde der Modelle fast, als hätte sie etwas zu bedeuten.

Sarah Porth, erst 16 Jahre alt, gelingt es mit ihren Fotografien, Zeichnungen, Graffiti und Videos ein besonderes Gefühl zu entwickeln. Sie zeigt gleich am Eingang eine ganze von ihr gestaltete Wand. Ihre Arbeiten thematisieren Jugend und Freiheit, alles dazwischen und darüber hinaus mit einer Spur von Melancholie, aber auch einer großen Lebenslust. Ihre skizzenhafte, fast flüchtig wirkende Art transportiert zugleich Lebendigkeit und eine gewisse jugendliche Nonchalance und Ratlosigkeit.

Durchbohrte Leinwand

Vanessa Wagner präsentiert ihren neuen Werkzyklus aus Stoffarbeiten und hat dadurch den Ausstellungstitel inspiriert. Mit Wolle porträtiert sie Menschen, manchmal nur Gesichter, in einer ganz eigenen Handschrift: skurril und unklar, gleichzeitig charmant und sympathisch. Für ihre Bilder verwendet sie eine ungewöhnliche Technik. "Tuften" heißt das Verfahren, bei dem man mittels einer Maschine mit Stiften eine Leinwand von hinten durchbohrt und um diese dann Wollfäden zieht, die letztlich das Bild ergeben. Dadurch erhalten ihre Figuren eine spezielle Prägnanz - besonders prachtvoll ist die großformatige Arbeit im zweiten Raum, wo eigentlich nicht ausgestellt wird: "German Kartoffelsack". Das prachtvolle Gewerk besitzt eine seltsam hermetische Attraktivität, wie so einige der Figuren Wagners.

Weniger eindrucksvoll geben sich Wanda Bergers Collagen gleich unten links. Die abwechslungsreichen kleinen Arbeiten weisen gelegentlich Teile von Aphorismen auf, ein paar hingeworfene grafische Strukturen sind auch zu sehen. Vor allem durch die ungleichmäßigen Abstände voneinander sind sie zwar klar individualisiert, vermitteln aber auch nicht den Eindruck eines gemeinsamen Nenners. Konkrete zeichnerische Elemente wechseln mit gewischten Farbflächen - ein disparater Eindruck. Einen eher körperlosen Eindruck machen Bergers Collagen mit Fotografien in der Mitte des Raumes. Sie changieren von Tati-haftem Charme bis zur naiven Gemütlichkeit eines Familienbilderalbums; ihnen fehlt deutlich eine Wand als Rückendeckung, so bleibt ihre Wirkung ephemer.

Die Ausstellung "She" läuft bis zum 27. November in der Galerie23. Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 16 Uhr.