Neubau der Rathenaustraße in Gießen wie geplant

Die neu gestaltete Rathenaustraße sorgt noch immer für Diskussionsbedarf. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Der Neubau der Rathenaustraße ist weit fortgeschritten. Trotzdem hat die Fraktion "Gießener Linke" das Thema am Montag im Haupt- und Finanzausschuss erneut auf die Tagesordnung gebracht. Das Ziel der Linken: eine Verkehrsberuhigung, entweder durch die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer im Bereich des neuen Campusplatzes des Philosophikums. Oder durch eine Absenkung des bislang geplanten Tempo 30 auf Tempo 10. Die Fraktion scheiterte mit ihrem Vorhaben.

Sicherheit beim Überqueren

"Unser Appell ist, an der Stelle für die Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer zu sorgen und einen sogenannten 'shared space' einzurichten", sagte Stadtverordneter Michael Janitzki von der "Gießener Linken". Da dieses Anliegen möglicherweise an einer der Koalitionsfraktionen scheitern werde, solle man wenigstens am geplanten Fußgängerübergang Tempo 10 einrichten. Neben der Sicherheit der Universitätsangehörigen beim Überqueren der Rathenaustraße argumentierte Janitzki auch mit dem Klimaschutz. "Wir möchten, dass Konsequenzen aus 'Gießen 2035Null' gezogen werden. Das müsste auch in der Rathenaustraße sein", erklärte der Stadtverordnete einen weiteren Aspekt, der für die Verkehrsberuhigung spreche. Direkt an die CDU gewandt mahnte er, dass die Fraktion doch wahrnehmen müsse, dass ihr Dezernent derzeit Pluspunkte bei Fahrradfahrern und Fußgängern sammle. "Das machen Sie in der Rathenaustraße zunichte", schloss Janitzki. Viele der linken Argumente seien schlicht falsch, entgegnete Unionsfraktionsvorsitzender Klaus Peter Möller. Er führte aus, dass die geplante Geschwindigkeitsregelung der geltenden Rechtslage entspreche. Zudem entstehe ein "Campusbereich, der durch seine bauliche Gestaltung die Rücksichtnahme der Autofahrer provoziert." Die Planung für das Areal, die in den Masterplan für das Philosophikum passe, habe man vor langer Zeit beschlossen. Es gebe keine gravierenden Gründe, sie noch zu ändern.

Unterschiedliche Auffassungen

Christopher Nübel, Fraktionsvorsitzender der SPD, verwies auf rechtliche Probleme bei einer Änderung wegen der bestehenden Bauleitplanung. Die Geschwindigkeitsregelung sei zudem Sache der Straßenverkehrsbehörde. "Wir haben zur Rathenaustraße sehr unterschiedliche Auffassungen in der Koalition. Am Ende haben wir einen Kompromiss gefunden", machte Nübel deutlich. "An diesem Kompromiss halten wir fest", bestätigte sein Amtskollege Klaus-Dieter Grothe von den Grünen.