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Mittwoch, 29.07.2020 - 12:30
3 min

Neubaugebiet Bergkaserne in Gießen vor dem Abschluss

Die Mittelhessische Wohnen hat mit den Arbeiten auf dem letzten freien Baufeld des Neubaugebietes Bergkaserne in Gießen begonnen. Bis 2022 entstehen rund 70 neue Wohnungen.

Von Stephan Scholz
Viele Erdarbeiten sind erledigt und die erste Bodenplatte im sechsten Baufeld ist bereits gegossen. Foto: Scholz

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