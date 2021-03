Neue Angebote bei der EFBS

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Um Menschen auch in der Pandemie begleiten zu können, hat die Evangelische Familien-Bildungsstätte Gießen zahlreiche neue Angebote. Muss ein Kurs der EFBS abgesagt werden, werden selbstverständlich bereits gezahlte Kursgebühren erstattet. Interessierte können auf der Homepage stöbern (www.fbs-gi.de) oder in der EFBS anrufen (0641/96612-0) und sich gleich Plätze sichern. Wie wäre es mit Outdoor- oder Onlineangeboten für Eltern und Kinder? Erwachsene können in zahlreichen Veranstaltungen etwas für sich tun. Die EFBS bietet auch Online-Sportkurse an.