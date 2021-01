Neue barrierefreie öffentliche Toilette in Gießen

Da geht es lang: Stadträtin Astrid Eibelshäuser (rechts) und die stellvertretende Hochbauamtsleiterin Katja Buß präsentieren die neue Toilettenanlage. Foto: Friese

GIESSEN - Leise tanzen ein paar Schneeflocken vom Himmel, als sich die heimische Presse am Haupteingang des Rathauses versammelt. Mitten im Corona-Lockdown hat die Stadt eigens geladen, um die neueste bauliche Errungenschaft am Berliner Platz zu präsentieren. Journalisten zücken die Stifte, Fotografen bringen die Kameras in Anschlag - und Katja Buß schreitet zur Tat. "Es ist halt eine Toilette", sagt die stellvertretende Leiterin des Hochbauamtes mit einem Lächeln. Und als sie den Schlüssel dreht, öffnet sich mit einem leisen Summen eine automatische Tür nahe der Medienrückgabe-Klappe der Stadtbibliothek. Der Blick wird frei auf die neue Toilette für Menschen mit Behinderung, die die Stadt hier für 30 000 Euro eingerichtet hat.

Und so ein bisschen ist der Moment auch historisch. Denn "es wurde seit Langem diskutiert, dass es in der Innenstadt einen Bedarf nach einer barrierefreien Toilette gibt. Es wurde auch ein Bedarf nach einer Toilette für Menschen mit Behinderung artikuliert", erinnert Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Der neue Standort sei gut weil relativ innenstadtnah. Nutzer benötigten einen Euroschlüssel, der während der Öffnungszeiten des Rathauses auch am Empfang gegen Pfand entliehen werden könne. "Diese Anlage ist ein wichtiger Baustein in der Versorgung", betont die Stadträtin. Schon zuvor habe der Raum eine Toilette beherbergt, die aber nicht einfach in die neue Nutzung habe übernommen werden können. Rund drei Monate Bauzeit und elf Gewerke beziehungsweise Firmen waren für die Umgestaltung nötig.

Alarmsystem

Das Ergebnis ist ein heller Raum mit weißen Fliesen, in dem auch eine höhenverstellbare Sanitätsliege steht. Ein selbstreinigendes WC? Nein. Die Anlage wird regelmäßig von städtischen Mitarbeitern gereinigt. "Für die Sicherheit der Nutzer ist rund um die Uhr an jedem Wochentag gesorgt. Eine Auslösung des Alarms wird automatisch an einen Wachdienst weitergeleitet, welcher sofort Hilfsmaßnahmen einleitet", teilt die Stadt mit. Planung und Bauleitung des Projektes lagen in den Händen des Hochbauamtes.

Im Gespräch mit dieser Zeitung hatte Vorsitzender Holger Claes zuletzt im November für den Seniorenbeirat und den Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung erklärt, dass öffentliche barrierefreie Toiletten für beide Gremien wichtiges Thema seien. "Als Mitglied im Seniorenbeirat hat der Gießener Arbeitskreis für Behinderte seit 2019 immer wieder dieses Thema in den Vordergrund gerückt", berichtete Claes. Die Anzahl barrierefreier sanitärer Anlagen bezeichnete er seinerzeit als "überschaubar". Die Idee neuer öffentlicher Toiletten lobte der Vorsitzende des Seniorenbeirats ebenso wie den Umstand, dass sich mittlerweile über 30 Geschäfte und Restaurants an der "Netten Toilette" beteiligten. Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung seien auf das Angebot angewiesen. Gleichzeitig regte Claes an, dass sich noch mehr Gaststätten und Geschäfte an der Aktion beteiligen sollten. Anders sah es die AfD "Die 'Nette Toilette' hat sich gerade bei Senioren nicht wirklich bewährt", argumentierte Fraktionsvorsitzende Sandra Weegels im September 2020 in einer Anfrage an den Magistrat. Die Fraktion kritisierte zudem, dass sich die Stadt seit Jahren mit einer sinnvollen Lösung des Themas öffentlicher und barrierefreier Toiletten befasse.

Keine Abkehr

Magistratssprecherin Claudia Boje hatte dagegen im November gegenüber dieser Zeitung ausgeführt, dass die "Nette Toilette" gut funktioniere und eine Bereicherung für die Innenstadt und ihre Besucher sei. Die nun eröffnete Einrichtung am Rathaus sei keine Abkehr von dem Programm, sondern eine Ergänzung. "Es geht auch nicht darum, wieder mehr neue öffentliche Toiletten zu schaffen. Mit der neuen Toilette am Rathaus wird dem Mangel an behindertengerechten, barrierefreien Toiletten im öffentlichen Raum begegnet."