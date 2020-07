Neue Besuchsregeln am Uniklinikum Gießen

Ab heute dürfen Patienten des UKGM wieder täglich Besuch empfangen - unter bestimmten Regeln. Archivfoto: Friese

Giessen (red). Die Hessische Landesregierung hat die Besuchsregelungen in Krankenhäusern etwas gelockert, die im Rahmen der Coronavirus-Pandemie ab Mitte März verschärft worden waren. Das völlige Besuchsverbot soll nun aufgehoben werden. Die Sicherheit für Patienten, Mitarbeiter und natürlich Besucher und Angehörige stehen - da die Pandemie nicht vorüber ist - allerdings immer noch an oberster Stelle, wie das UKGM in einer Pressemitteilung betont.

Für das Universitätsklinikum Gießen gelten ab heute folgende Besuchsregelungen:

• Besuche von Patienten können nur zwischen 14 und 17 Uhr stattfinden. Ausnahmen gelten für die Intensiv- und IMC-Stationen sowie für die Kinderklinik. Hier gilt es, die Regelungen auf Station zu erfragen beziehungsweise die Aushänge auf Station zu beachten.

• Besuche sind nur mit Mund-Nase-Schutz möglich, der die gesamte Besuchszeit über getragen werden muss, und unter Einhaltung der Abstandsregeln von 1,50 Meter.

• Alle Patienten müssen gegenüber der Klinik angeben, wer sie besuchen darf.

• In den ersten sechs Tagen eines Klinikaufenthalts sind zwei Besuche erlaubt, es darf allerdings nur eine Person pro Besuch kommen.

• An den beiden Eingängen des Uniklinikums in der Klinikstraße 33 (Haupteingang) und in der Feulgenstraße (Kinderklinik) prüft der Sicherheitsdienst, ob der oder die Besucher das Klinikum betreten darf. Personalausweis und Besucherausweis sind vorzuzeigen.

• In jedem Patientenzimmer liegt eine Besucherliste: Alle Besucher müssen sich dort unaufgefordert eintragen mit Name, Datum, Uhrzeit, Anschrift und Telefonnummer. Nach dem Besuch nimmt das Pflegepersonal die Listen in Verwahrung. Die Daten dienen ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionsketten. Diese Besucherlisten werden geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden einen Monat lang aufbewahrt und unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform gelöscht oder vernichtet.

Ab dem siebten Tag eines Klinikaufenthaltes darf der Patient jeden Tag von einer Person besucht werden.

Weiterhin gelten folgende Ausnahmen der Besuchsregelung:

- bei Geburten (Kreißsaal): Für Väter oder eine andere Vertrauens- / Bezugspersonen;

- bei Kindern, die von Elternteilen betreut werden. Hier gilt es, die Regelungen der Kinderklinik zu beachten;

- für Begleiter/innen von Palliativpatienten;

- für Seelsorger, Rechtsanwälte, Notare und sonstige Personen, denen aus beruflichen Gründen oder aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang zu gewähren ist.

Das Uniklinikum darf man grundsätzlich nicht betreten,

- wenn man sich kürzlich in einem Coronavirus-Risikogebiet aufgehalten hat;

- wenn man Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten hatte;

- wenn man Kontakt zu einem unter Quarantäne stehenden Menschen hatte;

- wenn man selbst eine Atemwegserkrankung hat.

Aufgrund dieser umfangreichen Regelungen bittet das Universitätsklinikum Besucher um Verständnis für eventuelle Wartezeiten.