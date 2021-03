Neue Chance auf Projektförderung für Medizinforscher

Jetzt teilen:

GIESSEN/MARBURG - (red). Wissenschaftler der medizinischen Fachbereiche der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Philipps-Universität Marburg haben in diesem Jahr bis zum 30. Juni Gelegenheit, Anträge auf die Unterstützung ihrer Forschungsprojekte bei der Von Behring-Röntgen-Stiftung einzureichen. Zweck der in Marburg ansässigen Stiftung ist die Förderung der Forschung und Lehre in der Medizin.

Antrag nur online möglich

Die Marburger Stiftung unterstützt Einzelprojekte von Nachwuchswissenschaftlern, die maximal 35 Jahre alt sind, mit bis zu 200 000 Euro sowie innovative Kooperationsprojekte mit Beteiligung von Wissenschaftlern beider Medizinstandorte mit bis zu 300 000 Euro. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich online. Ab dem 15. Juni steht dafür ein Antragsformular auf www.br-stiftung.de/foerderung/forschungsprojekte/ zur Verfügung.

Die Von Behring-Röntgen-Stiftung wurde am 8. September 2006 vom Land Hessen als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts errichtet. Mit einem Stiftungskapital in Höhe von 100 Millionen Euro, aus dessen Zinserträgen die Förderung erfolgt, gehört sie zu den größten Medizinstiftungen in Deutschland. Gegründet wurde sie im Zuge der Fusion der Universitätskliniken Gießen und Marburg im Jahr 2005 und der anschließenden Privatisierung 2006 mit dem Ziel, an beiden Standorten neue Perspektiven für die Hochschulmedizin zu sichern und zu entwickeln.

Die Stiftung schreibt jedes Jahr eine Förderrunde aus. Seit ihrer Errichtung hat sie bereits rund 21 Millionen Euro für über 120 medizinische und biomedizinische Forschungsvorhaben mit vielfältigen Themen aus den Bereichen der Tumorforschung bis zur Kinderheilkunde bewilligt.