Neue Führung beim THW-Ortsverband Gießen

Neuer und alter Ortsbeauftragter des Gießener THW: Dr. Tobias Klug (links) folgt auf Jens Schober. Foto: Technisches Hilfswerk

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nach zehn Jahren Amtszeit beim Technischen Hilfswerk (THW) trat Jens Schober nicht mehr zur Wiederwahl an und übergab symbolisch den "Staffelstab" an den neu gewählten Ortsbeauftragten Dr. Tobias Klug. Er ist seit 2014 Mitglied im THW-Ortsverband Gießen. Nach der absolvierten Grundausbildung übernahm er die Funktion als zweiter Schirrmeister im Führungsstab des Ortsverbandes. Erstmals wurde die Möglichkeit eines Briefwahlverfahrens zur Wahl des Ortsbeauftragten genutzt. Dabei wurde Tobias Klug ohne Gegenstimmen in sein neues Amt gewählt. Die Berufung erfolgte zum 1. Mai durch den Landesbeauftragten des THW-Landesverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland (HERPSL). Bis zum nächsten turnusmäßigen Wahltermin sind es fünf Jahre. Der Ortsbeauftragte leitet den Ortsverband ehrenamtlich und ist unter anderem verantwortlich für die Einsatzausrüstung und die Fürsorge für die THW-Kräfte. Die offizielle Ernennung und der Amtsbeginn des neuen Ortsbeauftragten werden im kleinen Rahmen durchgeführt werden. Für die neue Tätigkeit von Tobias Klug wünschte ihm Jens Schober viel Erfolg und sicherte ihm seine Unterstützung zu. Jens Schober wird dem THW-Ortsverband erhalten bleiben und seine Kenntnisse im Bereich der Organisation und Bereichsausbildung weiterhin einbringen. Unterstützt wird Tobias Klug von Ralph Jossa, der das Amt des stellvertretenden Ortsbeauftragten vorerst weiter ausüben wird.