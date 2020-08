Neue Ideen für Heyligenstaedt-Areal in Gießen

Schweres Gerät ist längst angekommen: Der Abriss auf Teilen des Heyligenstaedt-Areals läuft. Foto: Lemper

GIESSEN. Das schwere Gerät ist längst am Aulweg angekommen. Stück für Stück machen Bagger Teile des Heyligenstaedt-Areals frei, die Dr. Wolfgang Lust Anfang des Jahres mit Gesellschaftern der "BüchnerBarella-Unternehmensgruppe" erworben hat. "Der Abriss hat jetzt begonnen und wird so zwei, drei Monate dauern, direkt danach wird gebaut", berichtet Lust im Gespräch mit dieser Zeitung. Wie es nach dem Abbruch der Fabrikhallen, die bis 2003 die Gastronomie "Gate 5" beherbergten, weitergeht, dürfte sich schon bald entscheiden. Denn am heutigen Freitag steht die Abschlusspräsentation der vier europäischen Büros an, die sich am Architekturwettbewerb beteiligt haben.

Zu Beginn habe er selbst eher an ein Einzelgebäude gedacht, erzählt der Geschäftsführer der "LBI Holding". Bei einer ersten Vorstellungsrunde der Büros im Juli hätten sich jedoch unterschiedliche Möglichkeiten für das rund 9000 Quadratmeter große Gelände gezeigt. Ein bisschen wirkt es wie eine Operation am offenen Herzen. Denn das Gelände zwischen Bahngleisen und dem denkmalgerecht sanierten historischem Heyligenstaedt-Ensemble lässt sich durchaus als innenstadtnah bezeichnen. Der geplante Neubau soll vorwiegend gewerblich genutzt werden. "Ein paar kleine Wohnungen sind möglich, aber das hier ist kein Wohnbauprojekt", erklärt der Bauherr, der von 90 bis 95 Prozent gewerblicher Nutzung spricht. Bebauen ließen sich auf der Fläche etwa 10 000 bis 12 000 Quadratmeter. Wie die konkret aussehen, dürfte sich bald nach Abschluss des Architektenwettbewerbs zeigen.

Zur Jury gehören neben Lust noch Dr. Holger Hölscher als Leiter des Stadtplanungsamtes und Lars Wilhelm vom heimischen "studio-aw" sowie die drei bekannten deutschen Architekten Kilian Kada aus Aachen, Kilian Kresing aus Münster und Tomas Meurer aus Frankfurt. Man darf durchaus gespannt sein auf das Ergebnis, denn die vier Wettbewerbsteilnehmer "Snøhetta" aus Oslo/Innsbruck, "Graft" aus Berlin, "AllesWirdGut" aus München/Wien und MVRDV aus Rotterdam haben bereits im Rahmen der Zwischenpräsentation unterschiedliche Wege aufgezeigt.

Zwei Nutzer stehen fest

"Manche haben eher mit der Fläche gespielt als mit der Gebäudekubatur", erläutert Lust. Sie hätten verschiedene Gebäude vorgesehen und sich insbesondere dem Außenbereich gewidmet. Neben Freiflächen oder Grünanlagen spielten dabei etwa auch Innenhöfe eine Rolle. Die beiden anderen Büros hätten eher ein neues Gebäude im Blick mit dem Ziel, dabei etwas Besonderes zu gestalten. "Ich bin gespannt, was die Endpräsentation bringt", betont der Geschäftsführer, der sich bislang eher denkmalgeschützten Gebäudekomplexen wie dem Schlachthof oder Hofgut Schmitte in Biebertal gewidmet hat. Zwei Nutzer der neuen Flächen am Aulweg stehen bereits fest: "Ein Miteigentümer ist 'BüchnerBarella', ein großer Versicherungsmakler aus Gießen, der sich räumlich verändern und hier einziehen will. Zusammen mit der Hotelerweiterung des 'heyligenstaedt' sind das die zwei größten Baustellen mit jeweils 2000 Quadratmetern", führt Lust aus. Daneben seien Themen wie Gesundheit, Sport und Gastronomie denkbar auf der Fläche nahe dem Neubaugebiet am Aulweg. "Die schon denkmalgerecht sanierten historischen Gebäudeteile (Hotel und Restaurant) sollen ihren Ausdruck und Charme für das Gesamtareal behalten. Gleichauf soll der Neubau den Gesamtkomplex prägen und zum Besuch einladen."