Neue Kalender ab sofort erhältlich

Neue Kalender sind jetzt an der Tourist-Information erhältlich. (Foto: Gießen Marketing)

GIESSEN - (red). Ab sofort sind in der Tourist-Information die neuen Kalender für das Jahr 2021 erhältlich. Seit 1995 ein Dauerbrenner und inzwischen mit Kultstatus versehen, ist der Kalender, den eine zehnköpfige Arbeitsgemeinschaft der neunten Klassen der Gießener Helmut-von-Bracken-Schule jährlich über die Stadt Gießen herausbringt.

Die Schüler unter Leitung von Carina Jacobi und Gottfried Roemer finden mit ihrem „Bracken-Kalender“ immer wieder neue Perspektiven und Blickwinkel auf Gießen. Der neue Kalender zeigt die Stadt im „Legendary Comic Style“.

Mit dem Verkauf wird über den Verein „Logomotion“ die förderpädagogische Arbeit der Helmut-von-Bracken-Schule im gesamten Stadtgebiet unterstützt. Der Kalender kostet 15 Euro.

Ein weiteres Kleinod ist der neue Kalender des Gießkannenmuseums. Der von Grafikerin Isa Balzer gestaltete Kalender präsentiert wieder erstaunliche Gießgefäße aus der Sammlung des Gießener Museums in der Sonnenstraße, die mittlerweile rund 1500 Kannen aus aller Welt umfasst. Der abwechslungsreiche Wandkalender in 30x30cm gibt einen bildreichen Einblick in das Museum und ist ein Geschenk für alle, die das Besondere und den Lokalbezug lieben. Der Kalender kostet zwölf Euro.

Dreizehn Motive aus der Stadt an der Lahn vereint der neue #MEINGIESSEN-Kalender 2021. Der Kalender ist in der Tourist-Information in den Größen DIN A3 und DIN A2 erhältlich, auf hochwertigem Bilderdruckpapier gedruckt, und zeigt in diesem Jahr beispielsweise Bahnhof, Schiffenberg und Zeughaus in neuen Blickwinkeln und zauberhaften Kompositionen.

Seit einigen Jahren gibt es einen Wettbewerb, bei dem jeder ein Gießen Motiv einreichen kann. Das Gewinnerbild ist dann im aktuellen Kalender zu finden. Dieses Jahr ist es das Bild des Monats Juli. Die Kalender kosten 24,95 Euro (A3) beziehungsweise 34,95 Euro (A2).

Die Tourist-Information (Schulstraße 4) ist montags bis freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.