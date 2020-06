Neue Klarna-Räume in Gießen offiziell eingeweiht

Dietlind Grabe-Bolz, Frank Dutenhöfer, Peter Neidel und Kai Laumann (von rechts) durchtrennen das rote Band. Foto: Falk

GIESSEN. Wer in den Hof zwischen Alter Post und Telegrafenamt blickt, dürfte den Bereich kaum wiedererkennen. Dort, wo nicht vor allzu langer Zeit Gestrüpp und Schutt die Szenerie prägten, herrschen längst klare und wohlgeordnete Verhältnisse. Mittendrin spannt sich am Freitagmorgen ein rotes Band vor dem frisch sanierten Telegrafenamt samt angrenzendem Neubau. Und es ist schon ein besonderer Moment für diese Stadt als Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Bürgermeister Peter Neidel, Kai Laumann und Frank Dutenhöfer von Klarna das Band durchtrennen. Denn nach Jahrzehnten Leerstand hat Internetdienstleister Klarna nun die Räume im Amtsgebäude und im Neubau bezogen. "Hier verbindet sich in ganz besonderer Weise Geschichte mit Zukunft", lobt Grabe-Bolz.

Zwei Stockwerke hoch ist der große Saal, in dem Klarna am Freitag im kleinen Kreis den Einzug feiert. Eine aus Stahlträgern gestaltete Empore und helle Farben charakterisieren den Raum, dessen Vergangenheit als Foto an der Wand hängt. Darauf zu sehen sind eine ganze Reihe von Telefonistinnen vor technischem Gerät - früher war hier die Schalterhalle des Telegrafenamtes untergebracht. Heute steht Dutenhöfer vor einer großen Leinwand, während viele seiner Mitarbeiter wegen der Corona-Krise die Eröffnung per Videokonferenz aus dem Homeoffice verfolgen.

Auf eine Eröffnungsfeier verzichtet der Internetdienstleister wegen der Pandemie. Aber der neue Hausherr plant - abhängig vom Verlauf der Krise - im Herbst einen Tag der offenen Tür, um einen Blick in die Räume zu ermöglichen. "Wir waren fünf Jahre in Linden. Dort ging es uns nicht schlecht. Aber die Räume sind zu klein geworden. Anfang 2018 haben wir uns auf die Suche gemacht", erzählt Dutenhöfer. Auf die Alte Post habe das Unternehmen bereits frühzeitig ein Auge geworfen, aber erst mit dem Eigentümerwechsel habe man die Fühler ausgestreckt. "Das Gebäude war Liebe auf den ersten Blick", erläutert der Standortleiter. "Das ist ein wunderbarer Tag für Gießen", lobt Grabe-Bolz. Sie erinnert daran, dass Mark Pralle, Geschäftsführer der Fabrik19, beim Einzug seines Unternehmens in die Räume der neuen Post meinte, dass in dem Bahnhofsgebiet eine Technologiemeile entstehe. "Sie entsteht, auch mit dem Einzug von Klarna", bestätigt die OB. Der Internetdienstleister etabliere nicht nur neue Technologien, sondern auch Arbeitsformen, und gerade die "New-Work-Philosophie" passe gut in das Gebäude. Besonderen Dank spricht die Sozialdemokratin Kai Laumann für die beispielhafte Sanierung des Telegrafenamtes aus. Sie hoffe, dass es in der Alten Post so weitergeht und der Wettenberger Unternehmer Nachahmer finde. "Denn es lohnt sich, in alte Gebäude zu investieren", betont die Oberbürgermeisterin. Sie hebt besonders die Arbeit im Detail hervor, die Laumann vorbildlich leiste. Mit dem Einzug von Klarna schließe sich gewissermaßen ein Kreis. Denn auch beim Erstbezug des Amtes in den 1920er Jahren habe es die seinerzeit neueste Technik beherbergt, resümiert die Oberbürgermeisterin. "Herzlich willkommen in Gießen", wendet sich Neidel an die Gastgeber. Das Unternehmen passe gut in die Stadt, die der Unionspolitiker als jung, dynamisch und durch ein großes Entwicklungspotenzial bestimmt charakterisiert. Für Laumann sei die Übernahme von Alter Post und Telegrafenamt zu Beginn ein großes Wagnis gewesen. Denn seinerzeit habe noch nicht festgestanden, dass Klarna einziehen wird. Doch mittlerweile habe sich das Ensemble von der Ruine zum Schmuckstück entwickelt, freut sich der Bürgermeister, der von einer "enormen Aufwertung" des Bahnhofsumfeldes spricht. Im Verbund mit den entstehenden Gastronomien werde auch die Stadt sehr aufgewertet. Laumann selbst verweist auf die gute Teamarbeit, die den pünktlichen Klarna-Einzug ab 1. Juni möglich gemacht habe.

Im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet der Bauherr, dass die Sanierung der Fassade der Alten Post und die Gestaltung der Außenanlagen stetig voranschreiten. Im Herbst sollen zudem Erdgeschoss und Loft für das "Benediktiner Weißbräuhaus" und "TV-Wartezimmer" fertig sein.