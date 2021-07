Neue Koalition in Gießen steht

Unterzeichnen den Koalitionsvertrag: Alexander Wright, Nina Heidt-Sommer, Christopher Nübel, Ali Al-Dailami, Jana Widdig und Melanie Tepe (von rechts). Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Deutlich wahrnehmbar macht sich Entspannung breit, als die letzte Unterschrift geleistet ist und die Stifte sinken. Denn jetzt ist der Koalitionsvertrag der neuen Partner von Grünen, SPD und Gießener Linke unter Dach und Fach. Dass seit der Kommunalwahl mittlerweile fast vier Monate vergangen sind, habe zahlreiche Hintergründe, erläutert Alexander Wright. "Nach der Wahl waren relativ viele Konstellationen möglich. Deshalb haben die Sondierungen Zeit in Anspruch genommen", sagt der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Personalfragen haben die Koalitionspartner bislang nicht geklärt. Zuständigkeitsbereiche allerdings schon: Die Grünen wollen die Felder behalten, die Stadträtin Gerda Weigel-Greilich derzeit hat, darunter das Jugendamt. Darüber hinaus übernehmen die Wahlgewinner den Verkehrsbereich und die Stadtplanung. Bildung, Integration, Kultur, Sport und soziale Stadterneuerung gehen an die SPD, Soziales und Wohnen an die Gießener Linke.

Verkehrswende

Von Beginn an sei für die Grünen klar gewesen, dass ambitionierter Klimaschutz und eine ambitionierte Verkehrswende Bestandteil einer Vereinbarung sein müssten, berichtet Wright. "Die Verhandlungen haben gezeigt, dass wir uns für die richtigen Partner entschieden haben", erklärt er mit dem Hinweis darauf, dass alle ökologische und soziale Themen zusammenbringen würden. Als Beispiel nennt der Verhandlungsführer und Oberbürgermeisterkandidat seiner Partei die vereinbarte Lastenradförderung, die für Inhaber des "Gießen-Passes" höher ausfalle.

"Der soziale Zusammenhalt ist die grundlegende Voraussetzung für den sozial-ökologischen Fortschritt", ergänzt SPD-Vorsitzende Nina Heidt-Sommer. Der Bildungsbereich spiele in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, weshalb die neuen Partner ein klares Bekenntnis zur Schulsanierung ablegten. "Sie ist klar in den Investitionen festgeschrieben", so die Sozialdemokratin. Darüber hinaus werde das Ganztagsmodell in der Stadt ebenso ausgeweitet wie die Schulsozialarbeit. Im Bereich Integration bekannten sich die Koalitionäre eindeutig zu "Gießen als Stadt der Vielfalt". Der Ausländerbeirat sei ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft, betont Heidt-Sommer, die auch auf die Fortführung des Projektes Kulturgewerbehof in der alten Feuerwache hinweist.

"Alle Akteure sind der Meinung, dass das Soziale und das Ökologische zusammengedacht werden müssen", bestätigt Ali Al-Dailami. Zudem wolle die Koalition einen neuen Stil pflegen und im Fall innovativer Ideen auch auf die Opposition zugehen. "Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau", unterstreicht der Fraktionsvorsitzende der Gießener Linken. Er verweist auf den hohen Anteil an Beziehern von Transferleistungen in der Stadt und das Gefälle zwischen Arm und Reich. "Stromsperren werden wir zu verhindern wissen. Wir haben für solche Fälle einen Härtefallfonds eingerichtet", berichtet der stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken.

Studie zu RegioTram

Im Zusammenhang mit dem Thema Verkehr erinnert Al-Dailami daran, dass die neuen Partner auch eine Machbarkeitsstudie für eine RegioTram vereinbart haben. Ebenso werde ein qualifizierter Mietspiegel eingeführt.

Die vereinbarten vergünstigten Tarife des Nachttaxis für Frauen und die gemeinsame Position der Koalition für die Abschaffung des Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches spricht Jana Widdig von den Grünen an. Das neue Bündnis bilde das Ergebnis der Kommunalwahl am 14. März ab, fügt der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Christopher Nübel hinzu. Es hätten sich Partner zusammengefunden, die in der gleichen Richtung dächten und sich hinter einer gemeinsamen Leitidee versammelten. Seite 17