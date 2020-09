Neue Kurse nur für Frauen im Kulturzentrum

Jetzt teilen:

GIESSEN - Im FrauenKulturZentrum Gießen, Wetzsteinstraße, starten unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen zwei neue Kurse: zum einen der Kurs „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ ab Donnerstag, 17. September und ab Freitag, 18. September, der Kurs „Schreiben über mich selbst –Sich selbst erschreiben“

Das Training ‚Stressbewältigung durch Achtsamkeit’ ist ein wirksames, weltanschaulich neutrales, alltagstaugliches Programm, das gleichermaßen zur Stressprophylaxe wie zur Stressbewältigung eingesetzt werden kann. Die Kursinhalte bestehen aus angeleiteten Übungen, Meditationen sowie kurzen Vorträgen. Insgesamt gibt es acht wöchentliche Treffen von ca. 2,5 Stunden bis zum 12.November jeweils von 19 bis 21.30 Uhr. Beratung und Anmeldung bei Kursleiterin Ingeborg Reichl, mbsr-giessen-ir@t-online.deoder telefonisch unter 0641-37741.

Den zweiten Kurs leitet Schreibdozentin Maggie Thieme. Sie will den Teilnehmern die Heilkraft des Schreibens nahe bringen und setzt dabei auf den achtsamen Umgang mit der Ressource „Lebensgeschichte“. Eingewoben in einen selbstverfassten Text können Umbrüche, Erlebnisse und Erfahrungen sich in neuen Mustern zeigen. Der Kurs findet an neun Terminen freitags jeweils von 15 bis 17 Uhr statt. Anmeldung unter info@calliope-schreibkunst.de oder mobil 01573/ 1990811.