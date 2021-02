Neue Lunge am Uniklinikum Gießen nach Coronainfektion

Volle Konzentration: Die Transplantation eines Organs ist eine äußerst komplizierte Operation. Am Uniklinikum war sie bei einem Mann nun erfolgreich. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Eine Lungentransplantation war für Mann die letzte Therapiemöglichkeit. Denn durch einen besonders schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion war seine Lunge weitgehend zerstört. Über viele Wochen konnten die Mediziner ihn nur noch mithilfe einer künstlichen Lunge, der sogenannten ECMO (Extracorporale Membranoxygenierung), am Leben erhalten. Vor zwei Wochen bekam der 59-Jährige nun im Universitätsklinikum in Gießen eine neue Lunge, mit Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Der Patient ist stabil und kann mittlerweile sogar wieder selbstständig atmen", erklärt Prof. Werner Seeger, ärztlicher Geschäftsführer am Uniklinikum in Gießen und Direktor der Medizinischen Klinik II, auf deren Intensivstation der 59-Jährige behandelt wird. Um diese Lungentransplantation durchführen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, dazu gehören unter anderen: Die Lunge des Patienten muss irreparabel geschädigt sein, es dürfen keine weiteren gravierenden Erkrankungen bestehen, die den Erfolg der Transplantation gefährden, es darf keine akute Covid-19-Infektion mehr vorliegen, das bedeutet Tests auf das Coronavirus müssen negativ sein.

Lebensrettende Maßnahme

"Für einige wenige, nach verbindlichen Kriterien ausgewählte Patienten, bei denen aufgrund einer schwer verlaufenden Covid-19 Infektion eine fortgeschrittene chronische Entzündung des Lungenbindegewebes und Zerstörung der Lunge ohne wesentliche weitere Organstörungen eingetreten ist, so dass sie ohne eine künstliche Lunge nicht mehr am Leben erhalten werden können, kann eine Lungentransplantation die einzige lebensrettende Maßnahme sein. Wir freuen uns sehr, dass der komplexe Eingriff bei diesem Patienten erfolgreich verlaufen ist", so Prof. Seeger. Die Operation wurde von den jeweiligen Teams um Prof. Winfried Padberg als Transplantationschirurg und Prof. Michael Sander als Anästhesist und Intensivmediziner betreut. "Die Transplantation von Patienten, die nur noch mit einer ECMO lebensfähig sind, ist technisch sehr anspruchsvoll, jedoch an einem Zentrum mit sehr erfahrenen Spezialisten wie unserem sicher durchführbar", so Padberg. "Leider sehen wir auf unserer Intensivstation manchmal auch bei jüngeren Patient*innen ohne Vorerkrankungen derart schwere Verläufe."

Zwar gelingt es hier mit einer ECMO, diese lebensbedrohliche Situation mittelfristig zu überbrücken, jedoch gibt es Patienten, bei denen die Lunge derart zerstört ist, dass sie ohne eine Lungentransplantation nicht überleben können. "Wir freuen uns im Ärzte- und Pflege-Team des Lungentransplantationszentrums, der operativen Einheiten und Anästhesie sowie der beteiligten Intensivstationen alle sehr, diesem Patienten in einer aussichtslos erscheinenden Situation helfen zu können", ergänzt Prof. Sander.

Der 59-jährige Patient, der an keinerlei relevanten Vorerkrankungen litt und mitten im Leben stand, wurde am Universitätsklinikum Gießen Anfang Dezember vergangenen Jahres aufgenommen. Wegen des schweren Verlaufs einer Covid-19-Pneumonie wurde er schnell beatmungspflichtig und musste dann innerhalb weniger Stunden mit einer ECMO behandelt werden, um die Sauerstoff-Versorgung des Körpers sicherzustellen.

Zerstörung des Organs

Trotz aller intensivmedizinischen Bemühungen gelang es nicht, eine Verbesserung der Funktion der Lunge zu erreichen. Die Zerstörung des Organs war so irreversibel, dass ein Überleben ohne eine Lungentransplantation ausgeschlossen war. Die erfolgreiche Transplantation war demzufolge für diesen Patienten und ist möglicherweise auch für weitere Patienten, die durch eine Covid-19 Infektion aus ihrem aktiven Leben gerissen zu werden drohen, der buchstäblich einzig verbleibende Weg zurück ins Leben.